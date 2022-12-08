İzmitliler Aronya suyunun tadını çok sevdi

Halkın tarlasında üretilen ürünler İzmitli vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen süper meyve Aronya, meyve suyu olarak İzmitli vatandaşlara ikram ediliyor.
VATANDAŞLARDAN ARONYA SUYUNA TAM NOT
Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan Aronya, bu kez meyve suyu olarak vatandaşlarla buluşturuldu. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, İzmit Belediyesi önünde Aronyanın faydaları hakkında bilgi vererek vatandaşlara Aronya suyu ikram etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.