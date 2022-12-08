İzmitliler Aronya suyunun tadını çok sevdi

Halkın tarlasında üretilen ürünler İzmitli vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen süper meyve Aronya, meyve suyu olarak İzmitli vatandaşlara ikram ediliyor.

VATANDAŞLARDAN ARONYA SUYUNA TAM NOT

Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan Aronya, bu kez meyve suyu olarak vatandaşlarla buluşturuldu. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, İzmit Belediyesi önünde Aronyanın faydaları hakkında bilgi vererek vatandaşlara Aronya suyu ikram etti.