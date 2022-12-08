08 Ara 2022 - 17:01- Gündem G: 08 Ara 2022 - 17:05

Sürdürülebilir bir İzmit için Avrupa ile iki önemli imza

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonu ve Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne imza atarak bu konuda Kocaeli’de ilk ve tek oldu
Sürdürülebilir bir İzmit için Avrupa ile iki önemli imza mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AB Komisyonu tarafından katılım onayı için gönderilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonu sözleşmesiyle birlikte Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne de imza atarak Başkanlar Sözleşmesi’nin Kocaeli’deki ilk ve tek imzacısı oldu.

AB DIŞINDA 6 YEREL YÖNETİMDEN BİRİ

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İzmit için uluslararası çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, iki önemli projeye ortak oldu. İzmit Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Biriminin çalışmaları sonucunda, Avrupa Komisyonu tarafından 2030 yılı hedefiyle hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonu’na, Avrupa çapında kabul edilmeyi başaran 118, AB ülkeleri dışında ise 6 yerel yönetimden biri oldu.

İZMİT BELEDİYESİ BRÜKSEL’DEKİ TOPLANTIYA KATILACAK

İzmit Belediyesi ve misyona kabul edilen diğer yerel yönetimler, Ufuk Avrupa Programı’nın bu alana tahsis etmiş olduğu 370 milyon Avroluk bütçe kapsamında oluşturulacak iklim değişikliğine uyum projelerine katılarak, araştırma ve geliştirme finansmanına ulaşmak için AB Komisyonu tarafından desteklenecek. İzmit Belediyesi uygulamanın somut adımını, 26 Ocak 2023’te Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantıya katılarak atacak ve tüm yerel yönetimlerle ağ kurma fırsatına erişecek.

GÜVENLİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN FİYATLI ENERJİ

Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni de imzalayan İzmit Belediyesi, Avrupa ve diğer imzacı yerel yönetimlerle birlikte, AB'nin sera gazı salınımını %40 azaltma hedefine aktif olarak destek verecek. 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerinin azaltmak ve iklim değişikliğine uyumlu şehir olmak için entegre bir yaklaşım benimseyecek. İzmit Belediyesi ayrıca sözleşme ile birlikte herkes için güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi sağlamayı da taahhüt etmiş oldu.

İKLİM ADAPTASYON EYLEM PLANI OLUŞTURULACAK

İzmit Belediyesi, dünya çapında 57 ülkeden 9 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi kapsayan Başkanlar Sözleşmesini tüm Türkiye’de imzalayan 51. ve Kocaeli’nde imzalayan ilk ve tek yerel yönetim konumunda. İzmit Belediyesi, sözleşmesi kapsamında ilk iki yıllık sürecin sonunda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün uhdesinde İzmit ölçeğinde İklim Adaptasyon Eylem Planı oluşturacak.

# türkiye, İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Avrupa

08 Ara 2022 - 17:01 - Gündem

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