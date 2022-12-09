09 Ara 2022 - 09:25- Ekonomi G: 09 Ara 2022 - 09:31

Vatandaş: “Cimere kadar götüreceğim”

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan vatandaş, “Son 11 ayda izgazın kendi verilerinde son 1.5 yılda yüzde 216 zam yapıldığı görülmektedir.” dedi

Emre Sadık
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Vatandaş: “Cimere kadar götüreceğim” mask
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EYLÜL 2022’DEN BERİ ZAM YOK

İzgaz verilerine göre, yüzde 276 zam yapıldığını söylediklerini belirten Faruk Kan, “Son 11 ayda izgazın kendi verilerinde son 1.5 yılda yüzde 216 zam yapıldığı görülmektedir. Hem de Eylül 2022 den beri zam yapılmıyor. Aradaki yüzde 60’lık fark kimin cebine girecektir kafalarına göre neden zam yapıyorlar. Ocak ve Eylül ayı arasında izgaza yüzde 100-150 arası bir zam gelmesine rağmen aradaki bu uçurum neden var bir açıklama yapacaklar mi?” dedi.

ASANSÖRLÜ VE ASANSÖRSÜZ  BİNALAR ARASI 10 TL FARK

Yönetimin asansörlü ile asansörsüz olan binalardaki ücretin küçük bir mevla olarak gösterdiklerini söyleyen Faruk Kan, “Bir de asansörlü daireler ile asansörsüz binalar arası 10 TL fark koyulmuş. Bu ironik değil midir? Asansör kullanmayan insanlar neden kullanan insanların asansör bakım ücreti gibi şeyleri ödemekle yükümlü. Hem aşırı zam yapıyor hem de asansörlü ve asansörsüz daireler arasında eşitsizlik yapmayı nasıl beceriyorlar? Bu yüksek zammı geri çekmelerini istiyorum. Ben bu konu hakkında yazılı da sözlü de şikayette bulunacağım. Cimere kadar götürecem” diyerek sözlerini noktaladı.

09 Ara 2022 - 09:25 - Ekonomi

Muhabir  Emre Sadık

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Aslan - Maaş almasalar ne olur zaten fazlasıyla yiyorlar Ama ARTIK YETER YUVAM UYUMA SÖMÜRGEYE SON

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 11:26
02

Erol - CİMER ne yazık ki konuyu yerel yönetime yönlendiriyor ve onlar da bu bizi ilgilendirmez der gibi cevap veriyor. Bu bölgede yönetim yapısı lağvedilip, bina yönetim sistemine geçilmediği sürece bu sorunlar artarak devam edecektir.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 11:07
01

2. Vatandaş - B tipi 95 metrekare daire ile C tipi 110 metrekare daire arasında da 10 veya 20 TL lik aidat farkı olması da ironik.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 10:25
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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