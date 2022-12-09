Vatandaş: “Cimere kadar götüreceğim”

EYLÜL 2022’DEN BERİ ZAM YOK

İzgaz verilerine göre, yüzde 276 zam yapıldığını söylediklerini belirten Faruk Kan, “Son 11 ayda izgazın kendi verilerinde son 1.5 yılda yüzde 216 zam yapıldığı görülmektedir. Hem de Eylül 2022 den beri zam yapılmıyor. Aradaki yüzde 60’lık fark kimin cebine girecektir kafalarına göre neden zam yapıyorlar. Ocak ve Eylül ayı arasında izgaza yüzde 100-150 arası bir zam gelmesine rağmen aradaki bu uçurum neden var bir açıklama yapacaklar mi?” dedi.

ASANSÖRLÜ VE ASANSÖRSÜZ BİNALAR ARASI 10 TL FARK

Yönetimin asansörlü ile asansörsüz olan binalardaki ücretin küçük bir mevla olarak gösterdiklerini söyleyen Faruk Kan, “Bir de asansörlü daireler ile asansörsüz binalar arası 10 TL fark koyulmuş. Bu ironik değil midir? Asansör kullanmayan insanlar neden kullanan insanların asansör bakım ücreti gibi şeyleri ödemekle yükümlü. Hem aşırı zam yapıyor hem de asansörlü ve asansörsüz daireler arasında eşitsizlik yapmayı nasıl beceriyorlar? Bu yüksek zammı geri çekmelerini istiyorum. Ben bu konu hakkında yazılı da sözlü de şikayette bulunacağım. Cimere kadar götürecem” diyerek sözlerini noktaladı.