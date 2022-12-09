Kocaeli yağmur teslim

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bugün Kocaeli bulutlu olacak. Hafta sonu yağmur geliyor. Salı gününe kadar yağış devam ederken en yüksek sıcaklık 21 derece olurken en düşük sıcaklık 11 derece olarak belirtildi.
İşte Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.