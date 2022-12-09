Durdurulan araçtan 21 kaçak telefon ele geçirildi

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Başiskele'de 7 Aralık'ta şüpheli bir araç durdurdu. Aracın içinde yapılan arama neticesinde 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.