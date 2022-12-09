Soğuk hava aktarlara yaradı

Kocaeli'de havaların soğumasıyla hastalıkların artması, vatandaşları bitkisel çaylara yöneltti. Gribe, soğuk algınlığına ve üst solunum yolu enfeksiyonlara karşı şifalı bitkilerde çare arayan vatandaşlara, aktarlarda genellikle "kış çayı" tavsiye ediliyor.

Vatandaşların çoğunlukla bitki çaylarına rağbet gösterdiğini ifade eden aktar Emin Özcan, "Kış mevsimine girdiğimizden dolayı bitki ağırlıklı çaylarımız revaçta. 200 gramını 25 liradan satıyoruz. İçerisinde papatya, ada çayı, nane, portakal kabuğu, hibisküs, hatmi çiçeği, kuşburnu, Mersin yaprağı, altın otu, ıhlamur, ekinezya, okaliptüs, nar gümeci, ebe gümeci, zeytin yaprağı olan bir karışımımız var. Bunun 200 yüz gramını 25 liradan veriyoruz. Müşterilerimiz, kafe işletmecileri bizden bunu çok tercih ediyor" dedi.

"Bağışıklık güçlendirmek isteyenlere arı sütü ve propolis öneriyoruz"

Soğuk algınlığına karşı ıhlamur, kuşburnu ve adaçayının sıklıkla tercih edildiğini belirten Özcan, hibiküs bitkisinin de severek tüketildiğine dikkat çekti. Bitki çaylarının yanı sıra, bağışıklık siteminin güçlendirmek isteyen vatandaşların arı sütü ve propolise de rağbet gösterdiğini kaydeden Özcan, "Müşterilerimize arı sütü, propolis ve ekinezya ürünlerini de tavsiye ediyoruz. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda vücut direncini artırdığı için propolis, ekinezya, ebe gümeci, hatmi çiçeği bu tarz ürünleri öneriyoruz. Bunları ayrı ayrı veya bileşenli satıyoruz. Karışımlarımız var. Sultan çaylarımız var, gramına göre fiyat farklılığı oluşuyor" diye konuştu.

Kış çayının nasıl yapılması gerektiğini de anlatan Emin Özcan, "Demlikte yapmak istiyorsanız bir yemek kaşığı atıyorsunuz, iki kişilikse iki su bardağı su ekliyorsunuz. 5 dakika veya 10 dakika demleniyor ve altını kapatıyorsunuz. 5 dakikada öyle demleniyor, dinleniyor. Ondan sonra tüketebiliyorsunuz. Ürünü çok fazla kaynatırsanız onun içindeki faydalı şeyler uçup gidiyor" sözlerine ekledi.