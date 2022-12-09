Geleceğin polisleri hazırlık kursunda

Gölcük Belediyesi’nin ilçede yaşayan ve polis olma hayali kuran gençlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için açtığı ücretsiz POMEM sınavı hazırlık kursunda yeni dönem eğitimleri devam ediyor. Gölcük Belediyesi Spor Birimi eğitmenleri tarafından eğitimlerin verildiği kursa katılan bazı gençler sınavı kazanarak, polis olmaya hak kazandı. Değirmendere Spor Salonunda devam kursu ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gençlerle bir araya geldi.
“Çok sayıda gencimiz bu sınavları kazanarak polislik mesleğine başladı”
Ücretsiz olan kurs ile gençlere hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gençlerimiz burada POMEM sınavlarına hazırlanıyor. Şu ana kadar çok sayıda gencimiz bu sınavları kazanarak polislik mesleğine başladı. Yine 4 astsubay, 1 de subaylık sınavını kazanan gencimiz oldu. Gençlerimiz, usta eğitmenlerimiz tarafından sınavlara hazırlanıyor. Gençlerimize, girecekleri sınavda üstün başarılar diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.