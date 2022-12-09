'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kocaeli Valiliği koordinesinde 5 Aralık'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdi. Dev operasyonda 867 personel, 13 özel harekat timi, 225 ekip, 3 deniz liman botu, helikopter, İHA ve 12 narkotik köpeği yer aldı. Yakalanan 207 şüpheliden 157'si tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
108 kilo eroin
Operasyonda yapılan aramalarda ise 108 kilo 142 gram eroin, 33 kilo 38 gram skunk, 26 kilo 400 gram Afyon sakızı, 6 kilo 499 gram metamfetamin, 14 kilo 161 gram esrar, 1 kilo 197 gram sentetik kannabinoid, 772 uyuşturucu hap, 27 hassas terazi, 7 tüfek, 22 tabanca, 366 fişek ve 15 bin 875 TL para ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.