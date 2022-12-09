Instagram, DİSK Başkanı’nın hesabını kapattı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun Instagram hesabı, kalıcı olarak kapatıldı.

Geçen haftalarda DİSK'in hesabının da kapatıldığını hatırlatan Çerkezoğlu, “İşçi sınıfı açısından kritik bir dönemde hesaplarımıza toplamda bir haftaya yakın bir süre ‘sansür' uygulamış durumdalar. İşçi sınıfı ve DİSK ile derdiniz ne” tepkisini gösterdi.

İTİRAZ EDİP, RET YANITI ALDILAR

Çerkezoğlu, “Son iki haftada iki kez DİSK'in hesabını ‘topluluk kurallarına uymadığı' iddiasıyla kapatan, sonra da özür dileyerek açan Instagram, bu kez de benim hesabımı kapattı. Yapılanın ‘hata' olduğuna inanmak zorlaşıyor” dedi.

“Son iki haftada bizlere yönelik üç kapatma kararına dair Instagram bir açıklama borçludur” diyen Çerkezoğlu, yaptığı itiraza ret yanıtı aldığını da aktardı.

Çerkezoğlu, “Hesabım kalıcı olarak kapatılmış. Hangi topluluk kurallarına uymamışız, hangi gönderimizde bu kurallar ihlal edilmiş! Bu keyfi karar işçi sınıfının iletişim hakkına saldırıdır” diye konuştu. (ANKA)