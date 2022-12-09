09 Ara 2022 - 11:04- Gündem G: 09 Ara 2022 - 11:06

Köşe yazarımız Bilal Dündar ameliyat oldu

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve gazetemizin köşe yazarı Bilal Dündar, dün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu. Federasyon Başkan Yardımcısı Adnan Zanburkan ve yönetim kurulu üyesi Canip Nuray da Dündar’ı hastanede ziyaret etti
Köşe yazarımız Bilal Dündar ameliyat oldu mask
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Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda gazetemizin köşe yazarlarından olan Bilal Dündar, 5 yıl önce fıtık ameliyatı olmuştu. Fıtığın tekrar nüksetmesi nedeniyle Dündar, dün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden ameliyat oldu. Dündar’ın ameliyatını Prof. Dr. Mustafa Güneş ve ekibi gerçekleştirirken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YÖNETİMİ ZİYARET ETTİ

Ameliyatın ardından Dündar, hastanede ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlk ziyaretçileri arasında ise Federasyon Başkan Yardımcısı emekli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ve yönetim kurulu üyesi emekli banka müdürü Canip Nuray yer aldı. Zanburkan ve Nuray, ziyarette Dündar’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Biz de Kocaeli Gazetesi Ailesi olarak köşe yazarımız Bilal Dündar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
# türkiye, eğitim

09 Ara 2022 - 11:04 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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