Köşe yazarımız Bilal Dündar ameliyat oldu

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda gazetemizin köşe yazarlarından olan Bilal Dündar, 5 yıl önce fıtık ameliyatı olmuştu. Fıtığın tekrar nüksetmesi nedeniyle Dündar, dün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden ameliyat oldu. Dündar’ın ameliyatını Prof. Dr. Mustafa Güneş ve ekibi gerçekleştirirken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YÖNETİMİ ZİYARET ETTİ

Ameliyatın ardından Dündar, hastanede ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlk ziyaretçileri arasında ise Federasyon Başkan Yardımcısı emekli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ve yönetim kurulu üyesi emekli banka müdürü Canip Nuray yer aldı. Zanburkan ve Nuray, ziyarette Dündar’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Biz de Kocaeli Gazetesi Ailesi olarak köşe yazarımız Bilal Dündar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.