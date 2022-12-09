Kocaeli Dilovası'nda 29 m² arsa ve üstünde 4 katlı yapı belediyeden satılacak

Mülkiyeti Belediyemize ait Tavşancıl Mahallesi, G23A22C1A Pafta, 573 ada 1 Parselde kayıtlı 29,06 m² arsa taşınmaz ve üstündeki 4(dört) katlı yapının tekabül eden kısmı bölümü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Dilovası Belediyesi Encümenince ihale edilecek

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