Kocaeli Dilovası'nda 29 m² arsa ve üstünde 4 katlı yapı belediyeden satılacak

Mülkiyeti Belediyemize ait Tavşancıl Mahallesi, G23A22C1A Pafta, 573 ada 1 Parselde kayıtlı 29,06 m² arsa taşınmaz ve üstündeki 4(dört) katlı yapının tekabül eden kısmı bölümü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Dilovası Belediyesi Encümenince ihale edilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.