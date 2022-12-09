Endüstriyel mutfak malzemesi alımı yapılacak

ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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