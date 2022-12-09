09 Ara 2022 - 11:27- Yaşam G: 09 Ara 2022 - 11:30

Kadın girişimciler ‘’Kışa Hazırız’’ etkinliğinde satış yaptı

Kadın girişimciler el emeği göz nuru doğal ürünlerinin satışını AVM’de gerçekleştirdi
Kadın girişimciler ‘’Kışa Hazırız’’ etkinliğinde satış yaptı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve birçok alanda sağladığı destekleri ile satış ve organizasyon yapan Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifleri ürünlerinin satışına devam ediyor. AVM’de açılan stantta İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Karamürsel Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadının Eli Kocaeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hanımeller Derince Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mehtap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ayrıca Dağ Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yanı sıra KÖĞ BALDER Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Derneği, Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Kocaeli Şubesi ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

ÇOCUKLAR AMİGURUMİ OYUNCAKLARI ÇOK SEVDİ

Vatandaşların el emeği göz nuru ürünlere oldukça ilgi gösterdiği Biz Kışa Hazırız etkinliğinin satışında ürünler genellikle yeni yıl konseptiyle hazırlandı. Özellikle çocukların amigurumi oyuncaklara ilgi gösterdiği satışta geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan bir birinden güzel aksesuar ürünleri göz kamaştırdı. El örgülerinin yanı sıra bir birinden güzel el emeği göz nuru birçok ürünün satışı 2 gün boyunca gerçekleştirildi.

KADININ TARIMA KATKISI DAHA FAZLA

Stantta satış yapan Dağ Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri kadınların tarlada bağda bahçede kendi el emeği çabaları ile ürettiği doğal ürünleri satarak kendi bütçelerine katkı sağlamış oldular. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı desteğiyle kurulan Dağ Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Necla Sarı Akyazı “Burada kendi kooperatifinin üretmiş olduğu ilaçsız hormonsuz ürünlerimizi getirdik satışını gerçekleştiriyoruz. Tarım alanında kadınların artık büyük pay sahibi var kadının toprakla ilişkisi daha iyi ve kadının ürettiği ürünler daha güzel oluyor” diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere sunmuş olduğu destekler için teşekkür etti.

İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARIMIZLA ÜRETİYORUZ

Mehtap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Mehtap Uzun Karslı “26 tane kadın üyemiz var amacımız ihtiyaç sahibi kadınların üretime katılarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden birçok anlamda destek aldık. Önümüzdeki dönemde de Komeksepetine ürünlerimizi koyarak daha büyük bir kitleye ulaşacağımızı umuyorum” diye ifade etti.

ÜRETEN KADINLAR ÇOK MUTLU

2 gün boyunca devam eden satışta onlarca kadın el emeği göz nuru eserlerini satarak bütçesine katkıda bulunmuş oldu. Satıştan ve organizasyondan oldukça mutlu olan kadın girişimciler ürettiklerinin mutluluğunu yaşadı. Birçok ürünün satıldığı kışa hazırlık organizasyonun sonunun sonunda yeni bir etkinlik için şimdiden çalışmalar başlatıldı.

# Kadın, Büyükşehir Belediyesi, karamürsel

09 Ara 2022 - 11:27 - Yaşam

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