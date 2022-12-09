Mansur Yavaş ve Alper Taşdelen, Hürriyet için geliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in biricik oğulları Aras, bugün sünnet oluyor. Hürriyet Ailesi’nin Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleştireceği sünnet cemiyeti, bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Kent protokolünden çok sayıda ismin katılması beklenen cemiyete, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katılacak.