Kasaplar Odası’ndan ucuz 'Afyon' sucuğu uyarısı

Bazı internet sitelerinde ‘Afyon 100 de 100 dana sucuk’, ‘Dana yağlı sucuk’, ‘İndirimli son fiyatlar’ şeklinde pazarlama taktikleriyle kilosu 55 lira ile 100 lira arasında sucuk satılıyor. Dana kıymanın kilosu 125-130 liraya satılırken, internette dana etinden yapıldığı belirtilen sucuğun kilosunun bu kadar ucuz olması dikkat çekti. Market ve kasaplarda ise dana etinden yapılan sucuğun kilosu 160 ile 300 lirayı buluyor.

‘NE KARIŞTIRILIYOR BİLEMİYORUZ’

Ucuz fiyata satılan sucukların içerisine ne katıldığını bilmediklerini, vatandaşların güvenli yerlerden sucuk almasını öneren İsmail Şalgam, “Kemiksiz et kilosu 125-130 TL’ye mal oluyor. Sosyal medyada 55 TL’ye kilosu sucuk satılıyor. Dana eti diye satılıyor bu nasıl satılabilir? 130 TL’ye satılan et nasıl olurda danaysa eğer ki sucuk olduğunda 70-80 TL’ye satılabilir? Daha ucuz et ne olabilir ki? Tavuk etinin kilosu tezgah da kemiksiz 70 TL’ye satılıyor. Tavuk mu ne karıştırılıyor bilemiyoruz. Kasapta en uygun sucuk 150-180 lira. Olması gereken fiyatlar bu şekilde. Yüzde 15-20 kar marjı koyuluyor. Bakanlığın sosyal medyalar üzerinden satılan 55-70 liraya satılan sucukların ve marketler de de satılan uygun fiyattaki sucukların denetlenmesini istiyoruz. İnsan sağlığı en önemli konu.” dedi.

‘O FİYATLARA SUCUĞUN SATILMASI MÜMKÜN DEĞİL’

İnternette satılan 55-60 lira gibi rakamlara sucuğun kilosunun satılmasının mümkün olmadığını söyleyen kasap Ahmet Zümbüllü, "Etin belli bir maliyeti var. O maliyetin çok altındaki fiyatlara sucuk satılması akla ve mantığa aykırı bir durum. 110 liraya bugün dana karkasın fiyatı ve tezgaha gelişi 145-146 lira bandında ve bu fiyata sucuğun satılması mümkün değil zaten.” diye konuştu.

Sadece kasaptan sucuk aldığını söyleyen Emine Öztok, "Bildik kasaplardan almayı tercih ediyorum. Sucuğu soyarken anlıyorsunuz zaten. Kasaptan aldığımız sucuklar plastik değil. Sadece kasaptan sucuğu alıyorum.” dedi.