09 Ara 2022 - 13:21- Ekonomi G: 09 Ara 2022 - 13:23

Körfez Çamlıtepe ve İzmit Arızlı’da bazı alanlar orman dışına çıkarıldı

Karadeniz Ereğli OSB’nin büyütülmesi için acele kamulaştırma kararı alındı
Körfez Çamlıtepe ve İzmit Arızlı’da bazı alanlar orman dışına çıkarıldı mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Rize ve Balıkesir'deki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması ve Rize'nin İyidere ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karara göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı, Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe ve İzmit ilçesi Yenimahalle (Arızlı), Rize'nin İkizdere ilçesi Diktaş ile Balıkesir'in Karesi ilçesi Kabakdere mahallelerindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Kdz. Ereğli Hamzafakıhlı Mahallesi’nde toplamda 2 milyon 309 bin 507,80 metre kare alan orman statüsünden çıkartılarak 2B içersine alındı. Söz konusu alanan öncelikle üzerinde kullanıcı olarak tespit edilenlere satışının gerçekleşeceği belirtildi. Kdz. Ereğli ilçesinde mevcut OSB’nin genişletilmesi için yapılan acele kamulaştırma da TAT Metal başta olmak üzere bölgede yatırımı bulunan bazı sanayi kuruluşlarının daha da büyütülerek istihdamı artırmalarının hedeflendiği öğrenildi.

# karar, çevre, Sakarya

09 Ara 2022 - 13:21 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet - YAZIK!!! ORMAN TALANI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 14:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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