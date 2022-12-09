Çakar’dan iktidara manidar sözler! “Bakanınız sapıklara destek oldu”

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken yasa dışı bir şekilde evlendirildiğinin ortaya çıkması üzerinde birçok vatandaş, siyasi parti ve kuruluş tepki gösterdi. Cemaat vakıflarıyla ilgili yakınlığı bilinen AKP iktidarına tepki gösteren CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Yıllardır beslediğiniz cemaatlerde, vakıflarda her türlü istismar, çocuklara taciz, tecavüz ve akıl almaz sapkınlıklara sessiz kaldınız. Bu Vakıflarla ilgili desteğinizi biliyoruz hem de kadın bakanınız, “bir defadan bir şey olmaz” diyerek sapıklara destek oldu. Çıkarlarınızın çatıştığı noktada, “kandırıldık” derken, Fettullah Gülen güzellemeleri ile bir hayat geçirmiş Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanı yapabildiniz” ifadelerini kullandı.

“İSTİSMAR UMRUNUZDA OLMADI”

“Cemaat ile yakın ilişki içerisinde bulunan herkesi ödüllendirdiniz” diyerek açıklamasında devam eden Çakar, “Her kesime dokunan FETÖ ilişkisi, sadece siyasete hiç bulaşmamış gibi davrandınız. Zira siz dokunulmazdınız ve seçimde gerekecekti bu ilişkiler. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı’nın, 6 yaşındaki kızını bir sapkın, bir sapık ile evlendirmesine, 6 yaşındaki bir çocuğa imam nikâhı kıyılması, ne bir yavruya, bir çocuğa uygulanan cinsel istismar umurunuzda olmadı, öyle değil mi? Çünkü, bu cemaat yapılanmalarında sizin için büyük bir oy potansiyeli var.

“SUSMAYA DEVAM EDECEK MİSİNİZ?”

Yazımı okurken bile hissediyorum. TBMM de olduğu gibi Hakan Çakar’ı bir yumrukta yere sermek, hastanelik etmek isterdiniz birçoğunuz değil mi? Öyle ya, cezası da hafif. Öldürmeye teşebbüs ve cezası iki meclis oturumuna katılmamak. Merak ediyorum. Ülkenin geldiği ve tarafınızca getirildiği bu durumdan memnun musunuz? Yine merak ediyorum, AKP içerisinde bu tür sapıklara destek olduğu gibi, bir şekilde yer almış eğitimli, son derece saygın kimlikler de mevcut. Gerçekten bu yapıdan rahatsız olmuyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Yoksa kol kırılır, yen içinde kalır misali susmaya devam mı edeceksiniz? Yapmayın. Bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine yazık” ifadelerini kullandı.