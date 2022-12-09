Benim için çok farklı bir deneyim olacak

Kastamonuspor’un İzmitli stoperi Kemal Can Aydemir, Kocaelispor ile oynanacak olan maç öncesi sorularımızı yanıtladı. Başarılı savunmacı duygusal anlamda yoğun bir maça çıkacağını belirtti.

EKMEK YEDİĞİM YER İÇİN MÜCADELE ETMELİYİM

Sakatlıktan yeni çıktığını ve bulundukları konumu hak etmediklerini ifade eden Kemal Can şu ifadelere yer verdi: Benim adıma özel bir maç olacak. Farklı kulüplerde Kocaeli takımlarına rakip oldum ancak Kocaelispor’a ilk kez rakip oluyorum. Duygusal yoğunluk yaşayacağım kesin ancak ekmeğimi kazandığım takımımın kazanması için mücadele etmek zorunda olduğumun da farkındayım.

BULUNDUĞUMUZ YERİ HAK ETMİYORUZ

Puanlara ihtiyacımız var. Kocaelispor maçı da bu maçlardan birisi olacak. Oyuncu kalitesi olarak gerçekten iyi bir takımız. Sezon genelinde çok şanssız maçlar kaybettik, inanın çok enteresan goller yedik, üstün oynadığımız maçlarda skoru bulamadık. Kısacası bulunduğumuz yeri hak eden bir takım değiliz.

İYİ NİYETİ BİR BAŞKANIMIZ VAR

Takım sezonu geç açtı. Ben sezon öncesi Erokspor’taydım ama sezon öncesi de hazırlanma sorunu yaşandı. Ben de takıma sonradan katılanlardan birisiyim. Uyum sürecinin de puan kayıplarının nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Başkanımız çok iyi niyetli. Bizlerin rahatlığı ve huzuru için elinden geleni yapıyor. Mali ve iletişim anlamında herhangi bir sıkıntımız

MUTLUYUM

Kastamonuspor hedefleri olan bir takım. Biraz geride kalmış olabiliriz ancak son 2 maçta alacağımız puanlar ve devre arasındaki süreç hayli önemli. Ümit Karan hocamız ve ekibinin takıma gelmesi ile toparlanmaya başladık. Ekibinde de şehrimizden 2 değerli hocamız, ağabeyimiz var. İçerideki ortam da çok iyi. Kastamonuspor’da forma giydiğim için mutluyum.