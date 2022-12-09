09 Ara 2022 - 14:27- Asayiş G: 09 Ara 2022 - 14:37

7. kattan düşerek ağır yaralanmıştı, ifadesi tam 11 ay sonra alınabildi

Körfez ilçesinde polis memuru olan arkadaşının 7. kattaki dairesinden düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki genç kızın ifadesi 11 ay sonra tedavi gördüğü hastanede alınabildi
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Olay, 9 Ocak tarihinde saat 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3. Etap A-11 Blok'ta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde bir süre tedavi gören Sedef Nur Çağlar'ın fizik tedavisi memleketi Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.
Konuyla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 20 Ekim’de Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu sanık A.A., olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş.’nin katıldığı duruşmaya Sedefnur Çağlar sağlık problemleri nedeniyle katılamadı. Mahkeme, Sedefnur Çağlar’ın sağlık durumu el verdiğinde ifadesinin alınabilmesi için naip hakim atadı.

İfadesi 11 ay sonra alınabildi
Mahkeme tarafından atanan naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının eşliğinde bugün Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde tedavisi süren Çağlar’ın yanına gidip, olaydan 11 ay sonra ilk ifadesini aldı. Basın mensupları servise yaklaştırılmazken, Çağlar’ın ifadesi de gizli tutuldu.

# Olay, sağlık, eğitim, polis, yaralı

09 Ara 2022 - 14:27 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

Ayhan - bakalım gizlilikte bu kıza adalet nasıl işleyecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 15:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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