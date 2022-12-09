09 Ara 2022 - 14:31- Siyaset G: 09 Ara 2022 - 14:36

Küpçü'den sert çıkış: “Yapamıyorsanız, yapana destek olun”

Geçtiğimiz hafta Kocaeli’de günde 3 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek kompleksi hizmete açan Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı ile Alperen Ocakları, öğrencilere yemek dağıtılması ile ilgili tartışmalara katıldı. BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, “Bu işin yapılmasını isteyip yaptıramadığını iddia eden siyasi partilere de şu an yapanların olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kavgaları bir kenara bırakıp yapamıyorsanız madem yapana destek olun” dedi
Küpçü'den sert çıkış: “Yapamıyorsanız, yapana destek olun” mask
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Geçtiğimiz hafta Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı ile Alperen Ocakları iş birliğinde, öğrenciler için "Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezi" kuruldu. Günde 3 bin öğrenciye ücretsiz hizmet verilen aşevinde, öğrenciler keyifli vakitler de geçiriyor. Gençlerin ihtiyaçlarına verdikleri önemin altını çizen Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, gençlerin ihtiyacı olmadığına dair yapılan yorumları eleştirdi. Bu işi daha önce yapmak isteyip yapamayanların eleştirilerini de değinen Küpçü, “Bu işin yapılmasını isteyip yaptıramadığını iddia eden siyasi partilere de şu an yapanların olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kavgaları bir kenara bırakıp yapamıyorsanız madem yapana destek olun” dedi.

“Yapamıyorsanız yapana destek olun”
Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü açıklamasında, “Bugün belediyelerin bile cesaret edemediği öğrencilere yemek ikram organizasyonunu ilçe Alperen Ocakları’nda liseli kardeşlerimize ve Umuttepe’de açılan kompleks tesiste üniversiteli kardeşlerimize ücretsiz sunmaktayız. Bu projemize 6 ay önce ‘Bismillah’ dedik ve gelinen noktada elimizin uzandığı her kardeşimizin yanında olmak için mücadele ediyoruz. Şu an gördüğümüz odur ki; gerçekten gençlerimizin maddi ve manevi anlamda desteğe ihtiyacı var. ‘Gençlerimizin bir şeye ihtiyacı yok’ demek halktan kopuk ve gerçeklerden uzak bir ruhaniyet haline girildiğinin göstergesidir. Gençlerimiz üzerinden yapılan her açıklamaya dikkat edilmesi ve bu konuda herkesin açıklama yapmaması gerekir. Bu işin yapılmasını isteyip yaptıramadığını iddia eden siyasi partilere de şu an yapanların olduğunu hatırlatmak isterim. Fakat ne yazıktır ki hala yapılanın desteklenmesi gerektiğine dair bir açıklama veya söylemin gerçekleşmediğini de görmekteyiz. Bu sebepledir ki; bu kavgaları bir kenara bırakıp yapamıyorsanız madem yapana destek olun. Şu an Alperen Ocakları bu işi hakkıyla yapıyorsa bütün kentin bu projeye sahip çıkması gerekmektedir ve sizin bu projeye aldığınız tavrı Kocaeli halkı dikkatle izlemektedir” ifadelerine yer verdi.
# Yemek

09 Ara 2022 - 14:31 - Siyaset

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