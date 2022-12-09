KYÖV’ün bu yılki yarışmasında ‘Çocuk Jürisi’ de var

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı tarafından düzenlenen ‘Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması’nın bu yıl 5’incisi gerçekleşecek. Yarışma; 5 yıldır çocuk edebiyatına farkındalık kazandırmak, çocukların estetik algılarını geliştirmek, edebiyattan zevk almalarına katkıda bulunmak, Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekmeyi amaçlamak adına düzenleniyor. Yarışmaya bu yıl yazarlar 7-11 ve 11+ olarak belirlenen iki yaş grubuna yönelik öykü ve roman türünde yazılmış yapıtları ile başvurdu.
ÖNCÜ UYGULAMA, ÇOCUK JÜRİSİ
2017 yılından beri güzel bir amaca hizmet eden KYÖV Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması’nda jüri üyelerine bu yıl ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri arasından seçilen 12 kişilik bir ‘Çocuk Jürisi’ de eşlik ediyor. Jüri üyelerinin her iki kategoride seçtiği 3’er kitabı belirli ölçütlerle değerlendiren öğrenciler okumalarını büyük bir titizlikle yapıyor. Ödüller, kitap fuarı ile birlikte 15 Aralık’ta ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ev sahipliğinde düzenlenecek olan tören ile yazarlarla buluşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.