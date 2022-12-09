09 Ara 2022 - 14:41- Eğitim G: 09 Ara 2022 - 14:48

KYÖV’ün bu yılki yarışmasında ‘Çocuk Jürisi’ de var

KYÖV tarafından 5’incisi düzenlenecek olan ‘Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması’nda bu yıl ‘Çocuk Jürisi’ de yer alıyor
KYÖV’ün bu yılki yarışmasında ‘Çocuk Jürisi’ de var mask
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Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı tarafından düzenlenen ‘Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması’nın bu yıl 5’incisi gerçekleşecek. Yarışma; 5 yıldır çocuk edebiyatına farkındalık kazandırmak, çocukların estetik algılarını geliştirmek, edebiyattan zevk almalarına katkıda bulunmak, Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekmeyi amaçlamak adına düzenleniyor. Yarışmaya bu yıl yazarlar 7-11 ve 11+ olarak belirlenen iki yaş grubuna yönelik öykü ve roman türünde yazılmış yapıtları ile başvurdu.

ÖNCÜ UYGULAMA, ÇOCUK JÜRİSİ

2017 yılından beri güzel bir amaca hizmet eden KYÖV Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması’nda jüri üyelerine bu yıl ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri arasından seçilen 12 kişilik bir ‘Çocuk Jürisi’ de eşlik ediyor. Jüri üyelerinin her iki kategoride seçtiği 3’er kitabı belirli ölçütlerle değerlendiren öğrenciler okumalarını büyük bir titizlikle yapıyor. Ödüller, kitap fuarı ile birlikte 15 Aralık’ta ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ev sahipliğinde düzenlenecek olan tören ile yazarlarla buluşacak. 

09 Ara 2022 - 14:41 - Eğitim

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