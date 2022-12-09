Çin zulmüne karşı 10 STK bir araya geldi

Doğu Türkistan'da Türkleri'ne yönelik Çin Devletinin soykırım politikalarını kınamak amacıyla birçok STK bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Cuma namazının ardından Fevziye Cami avlusunda bir araya gelen STK Temsilcileri, Doğu Türkistan Türkleri ve bir çok vatandaş Doğu Türkistan'da yaşanan sıkıntılarla ilgili mücadele etmeye devam mesajı verdi.

10 STK BİR ARAYA GELDİ

Genç İHH Kocaeli, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç Kocaeli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KİHMED), Milli Türk Talebe Birliği (M.T.T.B.) TÜGVA, Peygamber Sevdalıları Vakfı, MÜSİAD Kocaeli, Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı temsilcilerinin katılım gösterdiği açıklamaya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney açıklamaya katılım gösterdi.

SOYKIRIMLA BESLENEN ÇİN LİDERİ Şİ CİNPİNG

Açıklamayı Doğu Türkistan Türk'ü Salahaddin Muhammed Abeydullah yaptı. Abeydullah şunları söyledi: "Çin’in kuzeybatısında bulunan Doğu Türkistan bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta! Bugün soykırımla beslenen Çin lideri Şi Cinping, “Sıfır Kovid” politikası adı altında birçok insanı evlere kilitleyerek ölüme terk etti. Çin’in kovid zulmü Doğu Türkistanlıları da vurdu! Yaklaşık dört aydır evlerinde kilitli kalan Uygur Türkleri, açlıkla yaşam mücadelesi verirken bu kez 24 Kasım günü gece yarısı ölümlere sebep olan yangının tam ortasında kaldı. Çinli itfaiye ekipleri çok geç müdahalede etti. Bölgedeki yerel kaynaklar ekiplerin faciyı önlenmesi için yeterince çaba sarf etmedi.

KİTLESEL BİR SOSYAL MÜHENDİSLİK PROJESİ

Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Uygur bölgesi, Hong Kong ve Tibet gibi devletin üniter yapısını tehdit eden bir iç mesele olarak değerlendirilmekte. Çin’in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve “terbiye edilmiş” makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Bugün Uygur bölgesinde, Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, din eğitimi yasaklanmış, Kur’an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtü, uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır.

ULUSLARÜSTÜ BİR YAPTIRIM UYGULANAMIYOR

Çin, koronavirüs salgınını Doğu Türkistan soykırımını derinleştirmek için araçsallaştırıyor! Tecrit önlemleri adı altında, 22 milyon nüfuslu bölgeye tren ve otobüs seferleri çift yönlü askıya alınıyor. Uçuşlardaki yolcu sayısı yüzde 75 kapasiteye düşürülüyor. Hükümet, kısıtlamaları ne zaman kaldırmayı planladıklarına dair bir açıklama hala yapmıyor! Birleşmiş Milletler’deki Çin’in veto engeli nedeniyle uluslarüstü bir yaptırım uygulanamıyor, BM kurumları nezdinde saha araştırmaları gerçekleştirilemiyor. İslam dünyası ve bu coğrafyada bulunan medya kuruluşları, Doğu Türkistan toplama kamplarına gereken ilgiyi göstermenin uzağındadır. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı