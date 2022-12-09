09 Ara 2022 - 14:52- Gündem G: 09 Ara 2022 - 14:56

Çin zulmüne karşı 10 STK bir araya geldi

Çin'in Doğu Türkistan Türkleri'ne yönelik uyguladığı sistematik ve insanlık dışı soykırım uygulamalarını kınamak amacıyla bugün cuma namazı çıkışı toplanan 10 STK basın açıklaması yaptı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Çin zulmüne karşı 10 STK bir araya geldi mask
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Doğu Türkistan'da Türkleri'ne yönelik Çin Devletinin soykırım politikalarını kınamak amacıyla birçok STK bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Cuma namazının ardından Fevziye Cami avlusunda bir araya gelen STK Temsilcileri, Doğu Türkistan Türkleri ve bir çok vatandaş Doğu Türkistan'da yaşanan sıkıntılarla ilgili mücadele etmeye devam mesajı verdi.

10 STK BİR ARAYA GELDİ
Genç İHH Kocaeli, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç Kocaeli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KİHMED), Milli Türk Talebe Birliği (M.T.T.B.) TÜGVA, Peygamber Sevdalıları Vakfı, MÜSİAD Kocaeli, Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı temsilcilerinin katılım gösterdiği açıklamaya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney açıklamaya katılım gösterdi.

SOYKIRIMLA BESLENEN ÇİN LİDERİ Şİ CİNPİNG
Açıklamayı Doğu Türkistan Türk'ü Salahaddin Muhammed Abeydullah yaptı. Abeydullah şunları söyledi: "Çin’in kuzeybatısında bulunan Doğu Türkistan bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta! Bugün soykırımla beslenen Çin lideri Şi Cinping, “Sıfır Kovid” politikası adı altında birçok insanı evlere kilitleyerek ölüme terk etti. Çin’in kovid zulmü Doğu Türkistanlıları da vurdu! Yaklaşık dört aydır evlerinde kilitli kalan Uygur Türkleri, açlıkla yaşam mücadelesi verirken bu kez 24 Kasım günü gece yarısı ölümlere sebep olan yangının tam ortasında kaldı. Çinli itfaiye ekipleri çok geç müdahalede etti. Bölgedeki yerel kaynaklar ekiplerin faciyı önlenmesi için yeterince çaba sarf etmedi.

KİTLESEL BİR SOSYAL MÜHENDİSLİK PROJESİ
Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Uygur bölgesi, Hong Kong ve Tibet gibi devletin üniter yapısını tehdit eden bir iç mesele olarak değerlendirilmekte. Çin’in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve “terbiye edilmiş” makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Bugün Uygur bölgesinde, Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, din eğitimi yasaklanmış, Kur’an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtü, uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır.

ULUSLARÜSTÜ BİR YAPTIRIM UYGULANAMIYOR
Çin, koronavirüs salgınını Doğu Türkistan soykırımını derinleştirmek için araçsallaştırıyor! Tecrit önlemleri adı altında, 22 milyon nüfuslu bölgeye tren ve otobüs seferleri çift yönlü askıya alınıyor. Uçuşlardaki yolcu sayısı yüzde 75 kapasiteye düşürülüyor. Hükümet, kısıtlamaları ne zaman kaldırmayı planladıklarına dair bir açıklama hala yapmıyor! Birleşmiş Milletler’deki Çin’in veto engeli nedeniyle uluslarüstü bir yaptırım uygulanamıyor, BM kurumları nezdinde saha araştırmaları gerçekleştirilemiyor. İslam dünyası ve bu coğrafyada bulunan medya kuruluşları, Doğu Türkistan toplama kamplarına gereken ilgiyi göstermenin uzağındadır. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı

# genç, eğitim, Vatandaşlar, itfaiye

09 Ara 2022 - 14:52 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

erol demirbek TÜRK - SN. CHP YETKİLİLERİ , BAKIN İKTİDAR DESTEKÇİSİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI , UYGURLARI EZEN ÇİNİ KINADILAR . malum seçimler yaklaşıyor SİZDEN BU KONUDA CİDDİ BİR SES GELECEK Mİ. ? ANKARADA POLİS MD. NÜN UYGURLARI '' SİZİ SÜPÜRÜRÜZ '' DİYEREK TEHDİT ETMESİNİN BİR BAKIMA TELAFISİ SAYILABİLECEK TEPKİYİ KINAMAYI YAPTILAR , 1-0 YENİK DURUMA DÜŞMEMEK LAZIM . SİZLERİ DE GÖRELİM BAKALIM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 16:30
01

erol demirbek TÜRK - ÇOK GEÇTE OLSA , ANKARADA UYGURLARIN POLİS MÜDÜRÜ TARAFINDAN '' SİZİ SÜPÜRÜRÜZ '' DİYEREK TEHDİT ETMESİNİN HALKIMIZ ÜZERİNDEKİ ANTİPATİYİ GİDERMEK İÇİNDE OLSA , YAPILMASI GEREKEN BİR PROTESTO EYLEMİDİR . BİR TÜRK OLARAK KATILAN KARDEŞLERİME TELŞEKKÜR EDİYORUM , AYNI TEPKİYİ DEVLETİN YETKİLİ EN ÜSTÜNDEN DE BEKLİYORUZ, SAMİMİYETLE ÇİN KINANMALIDIR .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 16:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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