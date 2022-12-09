09 Ara 2022 - 14:56- Sağlık G: 09 Ara 2022 - 14:59

Darıca Farabi Hastanesi’nde sarı zarf mobbingi!

Geçtiğimiz aylarda Başhekimin çalışanlara yaptığı usulsüz uygulamalar ile yerel ve ulusal basında gündemden düşmeyen Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu seferde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün yaptıkları çalışanlar çileden çıkarmış. Mobbing iddialarının ardı arkası kesilmezken çalışanlar ise duruma isyan ediyor

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Darıca Farabi Hastanesi’nde sarı zarf mobbingi! mask
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180 PERSONELE SARI ZARF GİTTİ

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, çalışanlarla sorun yaşayan ve uzun süre görevden alınacağı konuşulduktan sonra yeniden görevlendirilmeyen Dr. Mustafa Güneş’in yerine hala atama yapılamazken, hastane çalışanlarından yeni şikayetler gelmeye devam ediyor. Hastane çalışanlarını iddialarına göre; hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile çalışanlar arasında sıkıntılar yaşanıyor. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün 180 personele sarı zarf göndererek çalışanlara mobing uygulamasının ardından müdür Ayşen Aydın, çalışanlarının görev yerlerini değiştirerek mobing uyguladığı iddia edildi. Bunlarla yetinmeyen Aydın, son olarak 30 Kasım itibari ile birim sorumlarına gönderdiği yazıda çalışanların son 3 aya ait giriş çıkış dokümanlarını istemiş.

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Odasına görüşmeye gelen personele hakaret ederek aşağılaması ve odasından kovduğu da iddia edilen Aydın’ın ayrıca, Tecrübesi ve deneyimi olmayan 2 aylık hemşireyi yoğun bakıma sorumlu hemşire yapması, duruma tepki gösteren personelin görev yerlerini değiştirdiği ve bu şekilde herkesi pusturduğu, Eğitim durumu ve sertifikasına bakmaksızın kafasına göre istediğini istediği yerde çalıştırması, Laboratuvar sorumlusuna gerekçe göstermeden kuzun süredir uygulanan mobbing Yardımcısı dahil tüm yönetim kadrosu ile kavgalı olduğu, başhekim Güneş'in ayağını da kendi kaydırdığı her yerde ifade ettiği Hemşire eksiği olan birimlerde personel arttırma talebine çirkin ifadelerle cevap verdiği, personeli aşağılaması, Rahatsızlık nedeniyle rapor alan personelin raporunu kafasına göre kabul ettiği, keyfi davranışlarda bulunduğu.

ŞİKAYET ETTİLER AMA HALA SONUÇ YOK

3 ay boyunca çalışanların giriş çıkışını kontrol etmeyen müdürün, bir anda çalışanları cezalandırmak için yaptıkları çalışanlar arasında huzursuzluğu arttırırken, İdari İşler, Mali İşler ve Destek Hizmetleri müdürlüğünde birçok çalışan varken sadece Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünde mobing ve yer değişikliği olduğu iddia ediliyor. Kurum personeli ayrıca yaşadıkları bu sıkıntının ve huzursuzluğun vatandaşa da yansıdığını belirtirken, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün Darıca Farabi’den giden şikayetlere rağmen henüz bir şey yapmadığını belirtiyorlar.
# eğitim, Aydın, sağlık

09 Ara 2022 - 14:56 - Sağlık

Muhabir  Cihat Polat

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