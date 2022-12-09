Öğrencilerden Aşevi'ne anlamlı bağış

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmit Belediyesi Aşevine Düş Bahçesi İlkokulundan gıda bağışında bulunuldu. Aşevine gelen ilkokul öğrencileri ‘Bizim evden sizin eve, İzmit Belediyesi Aşevi ile El Ele’ mesajıyla hem gönüllere girmeyi başardı hem de yardıma ihtiyacı olanlara destek sağladı. Etkinlikte öğrenciler Aşevi’ni gezerek tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Düş Bahçesi Okulları Okul Aile Birliği Başkanı Gökben Avcı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Düş Bahçesi İlkokulu Müdürü Emel Sarıdede, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Berat Gümüşgöz, Düş Bahçesi İlkokulu Öğretmenleri Türkan Uğur ve Neslihan Yılmaz eşlik etti.

MEYVE SUYU İKRAMI

İzmit Belediyesi Aşevi’nde görev yapan gıda mühendisi yapan Hayriye Özgür ve Aşçıbaşı Yavuz Acar yapılan bağış için Düş Bahçesi Okullarına ve öğrencilerine teşekkür ederek bağışın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını belirttiler. Programda ayrıca öğrencilere ve okul temsilcilerine kek ve aronya meyve suyu ikramında bulunuldu.