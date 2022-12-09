Bağ Projesi’nde mülakatlar başlıyor!

İzmit Belediyesi ve KOİDER ‘İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor’ temasıyla yürüttüğü proje ile girişimcilikle ilgilenen ya da sürdürülebilir iş fikri olan kadınlara destek olmayı amaçlıyor. 5 Aralık tarihinde başvuruları tamamlanan Bağ Projesi’ne toplam 94 başvuru yapıldı. 94 başvurudan 47 isim ön seçmede elendi. 47 başvuru sahibi ile ise mülakat gerçekleştirilecek. İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde gerçekleştirilecek mülakata katılacak kişiler aranarak davet edildi.

MÜLAKATA KATILMAYA HAK KAZANANLAR