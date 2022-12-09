Bağ Projesi’nde mülakatlar başlıyor!

İzmit Belediyesi ve KOİDER ‘İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor’ temasıyla yürüttüğü proje ile girişimcilikle ilgilenen ya da sürdürülebilir iş fikri olan kadınlara destek olmayı amaçlıyor. 5 Aralık tarihinde başvuruları tamamlanan Bağ Projesi’ne toplam 94 başvuru yapıldı. 94 başvurudan 47 isim ön seçmede elendi. 47 başvuru sahibi ile ise mülakat gerçekleştirilecek. İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde gerçekleştirilecek mülakata katılacak kişiler aranarak davet edildi.
MÜLAKATA KATILMAYA HAK KAZANANLAR
- Sena Küçük,
- Kübra Güngör,
- Şule Yıldırım,
- Fatma Kapan,
- Serpil Candan,
- Sena Büse Çelik,
- Sibel Gülbay,
- Gülçin Gürlük Başyiğit,
- Yasemin Karaca,
- Ada Şeyma Karaman,
- Sevilay Nalbantoglu,
- Nazlı Karaman,
- Asiye Şar,
- Meryem Kılıç,
- Semra Çifti,
- Suna Koyuncu,
- Dilara Yıldırım,
- Dürdane Yel,
- Gül Yadigar Yenidoğan,
- Özden Yıldız,
- Zeynep Kılıçarslan,
- Aynur Karacan,
- Öznur Ustuner,
- Büşra Çiftçi,
- Candan Kaba,
- Gülistan Düz,
- Nursel Coşkun,
- Ayşegül Hudekoğlu,
- Hicret Mutluay,
- Songül Adıyaman,
- Elifnur Durak,
- Hediye Nur Dalkılıç,
- Nevin Öztürk,
- Nuran Karataş Yılmaz,
- Ayşe Ünlü,
- Tülay Kütük,
- Nilay Özcan,
- Tülay Akbal Topcuoğlu,
- Özlem Dadak,
- Rabia Çevik,
- Zeynep Güzeller,
- İrem Şengiz,
- Fatma Çelebi,
- Merve Kuş,
- Ümmü Gülsüm Olan,
- Melek Serin,
- Pınar Sezer.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.