Hapşırırken dikkatli olun!

Hapşırdınız ya da hastasınız istifra ettiniz. Kendinizde ani bir güç kaybı ve acı hissederseniz fıtık olmuş olabilirsiniz. Bunun temel nedeni, aşırı zorlanma ve yüksek basınç hissiyle boyun bölgesinde diskin etrafındaki ligamanın yırtılması ve fıtıklaşmasıdır. Şiddetli bel ve bacak ağrısı hissedebilir, kuvvet kaybı yaşayabilirsiniz. Hastanın kuvvet kaybını anlayabilmesi için kaybın yüzde 50 olması gerektiğini belirten Medline hekimlerinden Dr. Ferit Şeyhzade, yüzde yüz güç kaybı olduğunda kişinin zaten felç yaşayacağını ifade ediyor ve ekliyor: ‘Her bel fıtığı felç olmaz ancak nadir durumlarda aksi de olabilir.’
Hastada kuvvet kaybı ilerlerse hastanın daha sonraki yaşantısında ciddi problemlere yol açabileceğini, 'düşük ayak' dediğimiz halk arasında felç denilen sorunu beraberinde getirebileceğini söyleyen Dr. Şeyhzademikrocerrahi yöntemiyle bel fıtığı ameliyatını gerçekleştirildiğinde hastanın günlük yaşamına dönebileceğini ifade ediyor. Hapşırma veya kusmadan kaçılamasa da devamında gelen ağrı ve kuvvetsizlik ihtimallerinin ciddiye alınması gerektiğini belirten Dr. Şeyhzade, ağır yük kaldırırken daha dengeli hareket edilmelidir, diyor.
Hapşırma veya kusma sonrasında çok şiddetli bel ağrısı, bacak ağrısı, bacakta kuvvetsizlik ve uyuşukluk gibi durumlar olduğu zaman 'bunlar geçebilir' diye düşünülmemeli ve beyin cerrahına başvurulması gerektiğini söyleyen Dr. Şeyhzade, tedavi içinse şunları ekliyor: “Öncelikle boynunuza ağır ve dengesiz zorlanmalar yaşatmayın, ters hareketlerden ve örneğin spor yaparken ağır güç denemeleri yapmaktan kaçının. Boyun kütlemesi denilen hareketi ise denemeyin, tehlikeli sonuçları olabilir. Sakin hareketlerle boyun egzersizleri yapın. Özellikle masa başı işlerde çalışan ve yoğun bilgisayar kullanan kişilerin boyun sağlığı için yumuşak hareketlerle yapılan egzersizleri önerilir.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.