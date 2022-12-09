CHP’nin asgari ücret önerisi belli oldu

Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret belirleme çalışmaları sürerken, CHP'den 10 bin 128 lira teklifi geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin asgari ücret teklifinin en az 10 bin 128 lira olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

‘'Ücretler, faturalara, benzine, motorine, ekmeğe, pirince, ete, süte, sebzeye gelen zamlarla birlikte daha işçinin cebine bile girmeden eriyip gidiyor. Bizim hesaplarımıza göre hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam, hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretlinin kaybı, hem de yılsonu enflasyon beklentisi dikkate alındığında 2023 yılı için asgari ücret teklifimiz en az 10 bin 128 liradır. Ayrıca vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli, ücretliler ağır vergi yükü altında ezilmemelidir. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir.”

ALMANYA’DA 1744 EURO, BİZDE 374 EURO

Ağbaba ‘'Bizi kıskanan Almanya'da asgari ücret 1744 Euro, hasetinden çatlayan Fransa'da 1645 Euro, komşu Yunanistan'da 831 Euro, çok sevdiğiniz Orban'ın Macaristan'ında 503 Euro, bizde ise brüt asgari ücret 374 Euro. Bizden daha düşük ülke var onlar ise 363 Euro ile Bulgaristan, 268 Euro ile Arnavutluk. Türkiye Avrupa'nın, hatta neredeyse dünyanın ucuz iş gücü deposu olmuş, Almanı, Fransız'ı, Belçikalısı, Macar'ı bizi niye kıskansın'' dedi ve şunları söyledi:

“Şu anki 5 bin 500 liralık asgari ücret, bir önceki 4 bin 253 liralık asgari ücrette göre 162 kilo daha az pirinç, 350 kilo patates, 252 kilo bulgur,25 kilo daha az tavuk eti, 147 kilo daha az domates alabiliyor. 4 bin 253 lira alım gücü olarak 5 bin 500 liradan daha yüksekti. AKP'nin ekonomi politikası sayesinde matematik bilimi de tersine çevrildi. AKP matematiğe de meydan okuyor. Önemli olan asgari ücreti yükseltmek değil, asgari ücretin ve diğer ücretlerin alım gücünü yükseltmek.”

(SÖZCÜ)