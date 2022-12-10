Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre Kocaeli Üniversitesi rektörü değişti. Kararda göreve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Nuh Zafer Cantürk getirildi. 18 Haziran 2014 tarihinde göreve başlayan Sadettin Hülagü 8 yıl sonra rektörlüğü bıraktı
NUH ZAFER CANTÜRK KİMDİR?
Kocaeli Üniversitesi’nin yeni rektörü Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi’dir. Cantürk, Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı, SENATURK Başkan Yardımcısı ve SAKİD Başkanıdır.
AKADEMİK UNVANLAR
2005 - Devam Ediyor Prof.Dr.
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
1999 – 2005 Doç.Dr.
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
1995 – 1999 Yrd.Doç.Dr.
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
1994 – 1995 Öğretim Görevlisi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YÖNETİMSEL GÖREVLER
2019 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2014 - Devam Ediyor Başhekim
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2012 - Devam Ediyor Etik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
1995 - Devam Ediyor Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
1995 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2013 – 2016 Senato Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2006 - 2012 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2006 - 2012 Fakülte Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
AKADEMİ DIŞI DENEYİM
2021 - Devam Ediyor Başkan
Mesleki Dernek, Meme Cerrahisi Derneği, Meme Cerrahisi
2016 - Devam Ediyor Sağlıkta Kalite için İnovasyon Derneği (SAKİD) Başkanı
Sivil Toplum Kuruluşu, Kocaeli Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2004 - Devam Ediyor Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği Başkan Yardımcısı
Mesleki Dernek, Kocaeli Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gül64 - Hayırlı olsun. Babacan doktordu. Hastalarıyla ilgili bir hekimdi. Allah yolunu açık etsin. Üstün başarılar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.