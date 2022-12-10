Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat!

Yağışların; Pazar günü Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın Hayrabolu ve Malkara İlçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın; Cumartesi gece saatlerinden sonra ve Pazar günü bölgemizde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve

güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İşte Kocaeli'deki 5 günlük tahmin raporları;