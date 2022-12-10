Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat!

Yağışların; Pazar günü Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın Hayrabolu ve Malkara İlçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın; Cumartesi gece saatlerinden sonra ve Pazar günü bölgemizde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve
güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İşte Kocaeli'deki 5 günlük tahmin raporları;
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.