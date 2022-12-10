“Yüzümün akıyla tamamladım, gönül huzuruyla devredeceğim”

Bu gece yayımlanan ResmiGazete'deki karara göre, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk atandı. 18 Haziran 2014 tarihinde göreve başlayan Prof. Dr. Sadettin Hülagü 8 yıl sonra rektörlüğü bıraktı. Hülagü Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak herkese teşekkür etti.

“YÜZÜMÜN AKIYLA”

Paylaşımında Hülagü, “Sevgili dostlar; 8 yıldır yürütmekte olduğum rektörlük görevine Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk hocamız atanmıştır. Yüzümün akıyla tamamladığım görevi gönül huzuru ile yakın çalışma arkadaşıma devredeceğim. Bu süre içinde çalıştığım tüm akademik, idari ve genel personele çok teşekkür ederim. Üniversitemizin başarı hızının gelecek yıllarda daha da ileri gideceği düşüncesini taşımaktayım. Bana bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese kalbi teşekkür ve muhabbetlerimi arz ederim.Allah utandırmasın. Amin” ifadelerine yer verdi.