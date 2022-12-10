10 Ara 2022 - 10:25- Gündem

Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat

Darıca ilçesinde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat mask
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Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2022 yılı HAP (Hastane Afet Planı) uygulaması çerçevesinde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, hastanenin zemin katında bulunan ortopedi servisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden temizlik görevlisi, ‘Yangın var’ diye bağırarak hastane personelini uyardı. Bunun üzerine hastanede kırmızı kod verildi. Ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi söndürme, kurtarma, teknik ekibi yangının çıktığı yere giderek yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bu sırada HAP Başkanı, Acil Durum ve Afet yönetim ekibini toplayarak durum hakkında bilgi aldı.

Hastalar tek tek tahliye edildi
Hastane görevlileri tarafından yangının kontrol altına alınamamasının ardından, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Hastanede sarı kod verilmesiyle birlikte hastalar yetkililer tarafından binadan tahliye edilmeye başlandı. İhbar üzerine adrese UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, hastalara müdahale etti. Üst katlarda bulunan hastaların tahliyesi, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla yapıldı. Durumu kritik olan hastalar, ambulanslar ile en yakın hastanelere sevk edildi. Hastaların tahliye edilmesinin ardından yeşil kod verilmesiyle birlikte tatbikat sona erdi.

“Böyle durumlarda hastalarımızın sakinliklerini korumaları bizim için önemli”
Tatbikat ile ilgili bilgi veren Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Kübra Kıvrıkoğlu, “Ortapedi servisimizde yangın çıktı. 8 personelimiz vardı. Bir kişiyi dikey tahliyeyle, diğer personel ve hastalarımızı da yatay tahliye ile karşı servise aldık. Tatbikatımızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. UMKE ve itfaiye ekipleri bizlere yardımcı oldular, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez ama tatbikatlar da bunun için var. Bu durumla karşılaşan hastaların çok paniğe kapılmamaları için iletişimde kalıyoruz. Sakinliklerini korumaları bizim için önemli. İtfaiyenin gelebilmesi için acil çıkış kapılarını açmamız gerekti. Gereksiz yere bir trafik kalabalığı yapmamak gerekiyor” dedi.

# eğitim, Yangın, itfaiye

10 Ara 2022 - 10:25 - Gündem

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