Gündoğdu: Kocaeli’deki üretimi destekliyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yeni nesil toplu ulaşım aracını ve Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı ek yönetim binası yapım işini inceledi. Kocaeli’de gerçekleştirilen üretime büyük önem vererek desteklediklerini söyleyen Genel Sekreter Gündoğdu, ulaşımda devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, Büyükşehir bürokratları ve ISUZU Kamu Otobüs Satış Bölge Sorumlusu Serkan Serttaş ve ISUZU ekibi eşlik etti.

“EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM”

Büyükşehir olarak Kocaeli’deki üretimin her zaman yanında olduklarını söyleyen Genel Sekreter Gündoğdu, “Üretim Kocaeli’de gerçekleşince ayrı bir mutlu oluyoruz. Yeni nesil otobüsü garajımızda incelemek son derece memnuniyet verici. ISUZU yönetimini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kocaeli’deki üretimin her zaman yanındayız ve desteklemeye hazırız” dedi.

KOCAELİ’DE ÜRETİLİYOR

ISUZU Kamu Otobüs Satış Bölge Sorumlusu Serkan Serttaş ise üretilen otobüs hakkında bilgiler verdi. Üretimin Kocaeli’de gerçekleştiğine vurgu yapan Serttaş, “Yeni nesil, çevre dostu ISUZU Novo Citi Volt modeli toplu taşıma otobüsü yüzde 100 elektrikli olarak üretildi. 8 metre uzunluğundaki otobüs 25 oturan ve 24 ayakta olmak üzere 49 yolcu kapasitesine sahip ve engelli erişimine uygun. Tek şarjla 350 kilometre menzil kat edebilen ve 2 saatte hızlı şarj olan otobüsümüzün pil garantisi ise 8 yıl. Otobüsümüz yüksek manevra kabiliyeti ve düşük bakım maliyeti konularında ise oldukça iddialı” ifadelerini kullandı.

EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gündoğdu, daha sonra beraberindekilerle birlikte Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı ek yönetim binasını inceledi. Müteahhit firma yetkililerinden çalışma hakkında bilgi alan Gündoğdu, Büyükşehir’in ulaşım konusunda önemli adımları olduğunu ifade etti. Eş zamanlı olarak kentin pek çok noktasında çalışmalar yapıldığını söyleyen Gündoğdu, ulaşım ekibinin büyüdüğünü ve ek binaya ihtiyaç oluştuğunu kaydetti.

EK BİNADA TEMEL İMALATLARI TAMAM

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılması planlanan ek yönetim binası, 6.313 metrekare alanda toplamda 1.974 metrekare kapalı alana sahip olacak. Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan yapıda ek yönetim binası, depo binası ve açık depo sahası olacak. Çevre düzenlemesinin de yapılacağı ek yönetim binası yapım çalışmaları kapsamında yapıların temel imalatları tamamlanma aşamasına geldi.