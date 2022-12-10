"Bizim vicdanımız el vermiyor"

Darıca Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak, “Darıca Belediyesi 8-9-10-11 Aralık’ta Afyon kampı yapıyor. Bu kampta meclis üyeleri ve aileleri, belediye başkanı ve ailesi var. Biz buna da katılmadık. Biz vatandaşlarımızın parasıyla gezmeye gitmeyiz ve gitmeyeceğiz de. Darıca’ya yatırım yapılmalı. Bütçemizin eğlencelerde harcanmasına karşıyız” dedi.

CHP Darıca İlçe Başkanlığı, Darıca Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısını değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş yaptı. Aktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Her ay belediye meclisimizden sonra toplanarak meclisimizi değerlendiriyoruz. Genel başkanımızın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği vizyon çalıştayını ilçe örgütlerimiz tarafından memnuniyetle karşıladık ve halktan da olumlu dönüşler aldık. Genel başkanımızın vizyonunu 60 bin haneye bir bir vatandaşlarımıza anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Darıca’da yaşanan sorunları vatandaşlarımız görüyor ve bizlere iletiyor. Çok uzun zamandır ülke gündemini meşgul eden bir konu var; o da EYT. İktidar bir sorunu adeta seçim vaadi olarak kullanmaktan çekinmiyor. Seçim yaklaşınca ve oyların düşüşü görülünce, EYT ile ilgili sorunun çözüleceğini söylediler. Kendilerinin yarattığı sorunu yine kendileri çözeceklermiş. Hükümet aldatıla aldatıla yurttaşını aldatıyor. Yıllarca emek veren ter döken kardeşlerimizin emeklerini gasp ediyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) seslenmek istiyorum; 2023 seçimlerinden sonra sorununuzu millet ittifakı olarak biz çözeceğiz.

500 YENİ ÜYEMİZİN ROZETİNİ TAKACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık geçmiş dönem ve şimdiki dönem meclis üyelerini bir yemekte toplayarak ‘Cumhurbaşkanının ilk defa bize ihtiyacı var’ dedi. Sayın Muzaffer Bıyık’ın vatandaşın yoksulluğa mahkum edilmiş, öğrencilerin ve gençlerin umutsuzlaştığı, eğitimli kesimin yurtdışına kaçtığını gördüğünü biliyoruz. Bu yapılan açıklama bizlere şunu gösteriyor; onlar gideceklerini ve beceriksizliklerini çok iyi biliyorlar. Ben Muzaffer Bıyık’ı tebrik ediyorum gerçeği gördüğü için, o da biliyor gideceğini. Biz görev süremizin 3. Yılını doldurmuş bulunmaktayız. Yönetimimizle Darıca’da CHP’yi temsil etme konusunda tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. 500 yeni üyemizi partimize kattık. Bu yeni üyelerimize üye katılım töreni düzenleyeceğiz. 18 Aralık saat 13.00’da Beyaz İnci Düğün Salonu’nda Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı ve Selim Sayek Böke’nin katılımları ile gerçekleştireceğiz bunu. Saat 15.00’da da Çayırova’da gerçekleşecek.”

TRAFİK SORUNUNU HİÇBİR ŞEKİLDE ÇÖZEMİYORLAR

CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş’ın ardından Darıca Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak konuştu. Hem meclisi değerlendiren hem de çarpıcı açıklamalarda bulunan Sarıtoprak şunları söyledi: “Bizler görevimizin 4. Yılını bitirmek üzereyiz. Her ay Darıca’nın sorunları ile ilgileniyoruz. Bu ay da 9 öneri verdik belediyeye. Bizler Eylül ayında deprem toplanma alanları ile ilgili öneri verdik. Daha sonra ekim ayında bir döküman hazırlayacaklardı. Kasım ayında da belediye başkanı gelmedi. Bu ay da biz Darıca Belediyesi’nin hazırladığı Millet Bahçesi 3. Etap açıklamasında deprem toplanma alanının neden olmadığını sorduk. Başkan da arkadaşlarının yazmayı unuttuğunu söyleyip kestirip attı. Bir diğer problemimiz ise trafik. Bunu hiçbir şekilde çözemiyorlar. Yaptıkları alternatif yollar da bunlara çare olmadı.

BİZE İLETİLEN SORUNLARI KULAK ARDI ETMİYORUZ

İSU’nun ödeme noktasının her mahallede ortak bir atm oluşturmalarını talep ettik. Darıca’da balıkçı barınağı 2013 yılından beri süregelen bir sorun. Burada her gün farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili maalesef Darıca Belediyesi’nden yanıt alamıyoruz. Kroman Çelik’le ilgili çok ciddi problemler var. Orada yaşayan yurttaşlarımız patlamadan rahatsız oluyor. Belediyeden burada binaların riskleri değerlendirilmesini istedik. Çünkü burası deprem bölgesi. Bizlere iletilen eğitim eksiklerini iletiyoruz. Yük velilere binmemeli. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki sorunları belediye birimlerine ilettik. Halkımızın bize ilettiği sorunları kulak ardı etmeden notlarımızı alarak dile getiriyoruz.

BÜTÇEMİZİN EĞLENCELERDE HARCANMASINA KARŞIYIZ

Geçtiğimiz yıl Darıca Belediyesi’nin bütçesinden Bulgaristan turu yapılmıştı. 10 bin 600 vatandaşımız Darıca Belediyesi’ne olan borcundan evine haciz kağıtları gitmiş. Bu kadar vatandaşımızın borcu varken, biz bunu kabul etmiyoruz. Biz CHP’liler hiçbir şekilde bu gezilere katılmadık. Bu sene de aynı şekilde bize gitmemiz yönünde bizi davet ettiler. Darıca Belediyesi 8-9-10-11-12 Aralık’ta Afyon kampı yapıyor. Bu kampta meclis üyeleri ve aileleri, belediye başkanı ve ailesi var. Biz buna da katılmadık. Biz vatandaşlarımızın parasıyla gezmeye gitmeyiz ve gitmeyeceğiz de. Bizim vicdanımız el vermedi. Biz Darıca’nın parasının sağa sola harcanmasını istemiyoruz. Darıca’ya yatırım yapılmalı. Bütçemizin eğlencelerde harcanmasına karşıyız.”