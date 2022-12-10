Tarhan’dan KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, seçim takvimini tamamlayan Kocaeli Ticaret Odası’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz ve Tahsin Can Kuşkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, il ve ilçe yöneticileri de yer aldı.

‘BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN’

Ziyarette yaptığı konuşmasında KOTO’nun yeni çalışma döneminin hayırlı olması dileklerinde bulunan Milletvekili Tarhan, “Kocaeli Ticaret Odası kentimizin en önemli kurumlarının başında geliyor. Bu vesileyle Başkanlarımız Necmi Bulut ve Hüseyin Gezer nezdinde, tüm seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi. Milletvekili Tarhan ve beraberindeki CHP heyetine, ziyaretleri ve güzel temennileri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, KOTO’nun vizyon projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.