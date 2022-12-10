10 Ara 2022 - 11:45- Ekonomi

KTO makam aracı için ihaleye çıkıyor

Körfez Ticaret Odası Audi Marka A6 model ve 41 R 7500 Plakalı makam aracı için ihaleye çıkıyor. Kapalı zarf usulü ile yapılacak olan ihale sonuçları 13 Aralık Salı Günü sosyal medya hesaplarından açıklanacak.
KTO makam aracı için ihaleye çıkıyor mask
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12 Aralık Pazartesi Günü sabah 09.00’dan itibaren müracaatlar başlayacak olup ilgilenen kişilerin bizzat oda binasında başvuru yapması beklenecek. Odadan yapılacak açıklamaya göre ihale şartnamesi 12 Aralık Pazartesi Günü 09.00 itibari ile alınabilecek ve teklif süresinin dolmasının ardından 13 Aralık Salı Günü saat 16.00’da sonuçlar duyurulacak.

SONUÇLAR 13 ARALIKTA AÇIKLANACAK

Kapalı zarf usulü yapılacak olan ihale sonuçları 13 Aralık Salı Günü Saat 16.00 itibari ile Körfez Ticaret Odası Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak. İlgilenen kişi veya kurumların Körfez Ticaret Odası ile iletişime geçmesi yeterli olacak
# ihale

10 Ara 2022 - 11:45 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

EROL DEMİRBEK TÜRK - :) BİR İHALE YAPIP KİTABA UYDURMAK ŞART .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Aralık 14:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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