KTO makam aracı için ihaleye çıkıyor

12 Aralık Pazartesi Günü sabah 09.00’dan itibaren müracaatlar başlayacak olup ilgilenen kişilerin bizzat oda binasında başvuru yapması beklenecek. Odadan yapılacak açıklamaya göre ihale şartnamesi 12 Aralık Pazartesi Günü 09.00 itibari ile alınabilecek ve teklif süresinin dolmasının ardından 13 Aralık Salı Günü saat 16.00’da sonuçlar duyurulacak.

SONUÇLAR 13 ARALIKTA AÇIKLANACAK

Kapalı zarf usulü yapılacak olan ihale sonuçları 13 Aralık Salı Günü Saat 16.00 itibari ile Körfez Ticaret Odası Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak. İlgilenen kişi veya kurumların Körfez Ticaret Odası ile iletişime geçmesi yeterli olacak