KTO makam aracı için ihaleye çıkıyor

12 Aralık Pazartesi Günü sabah 09.00’dan itibaren müracaatlar başlayacak olup ilgilenen kişilerin bizzat oda binasında başvuru yapması beklenecek. Odadan yapılacak açıklamaya göre ihale şartnamesi 12 Aralık Pazartesi Günü 09.00 itibari ile alınabilecek ve teklif süresinin dolmasının ardından 13 Aralık Salı Günü saat 16.00’da sonuçlar duyurulacak.
SONUÇLAR 13 ARALIKTA AÇIKLANACAK
Kapalı zarf usulü yapılacak olan ihale sonuçları 13 Aralık Salı Günü Saat 16.00 itibari ile Körfez Ticaret Odası Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak. İlgilenen kişi veya kurumların Körfez Ticaret Odası ile iletişime geçmesi yeterli olacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
EROL DEMİRBEK TÜRK - :) BİR İHALE YAPIP KİTABA UYDURMAK ŞART .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.