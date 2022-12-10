Akaryakıt satın alınacak

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğümüz 2023 yılı için 20000 litre Motorin Diğer , 500 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Akaryakıt Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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