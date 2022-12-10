Prefabrik yapının yıkılması ve hurda malzemelerin satılması işi ihale edilecek

İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Vinsan tesisleri alanında Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan; mülkiyeti belediyemize ait yaklaşık 500 m² prefabrik yapının yıkılması, enkazının taşınması ve binalardaki kapı, pencere, demir-çelik, moloz vb. malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN..