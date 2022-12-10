Abidin Pak İlkokulu'nda Pilav Günü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sık sık okulları ziyaret ederek okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geliyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Pilav Günü etkinliğine ev sahipliği yapan Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu'na konuk oldu. Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer’in de katıldığı program Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu Müdürü İsmail Hakkı Yılmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Elif Algör, okul idarecileri, Okul Aile Birliği yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin iştirakiyle gerçekleşti. Pilav Günü etkinliğinde öğrencilerle tek tek konuşan ve okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri ile bilgi alan Aygün, eğitime yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini ifade etti.