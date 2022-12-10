Batı Karadeniz’de kritik viraj!

TEK EKSİK BEYKAN
17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası topladığı 38 puanla liderliği elinde bulunduran Kocaelispor, geçtiğimiz hafta Ankara Demirspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rakibine ilk yenilgisini tattıran, 20 puanla 13. sıradaki Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beykan’ın forma giyemeyeceği takımda sakatlığını atlatan Okan Eken’in takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Gazi Stadı’ndaki mücadelede Gökhan, Alpay, Mehmet Yılmaz, Tayfun, Okan Eken ve Mertan kart görürlerse ilk yarının son maçı olan Ankara Demir mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.
KADRO DEĞİŞMEYECEK
Yaptığı sıkı ön alan baskısı ile Etimesgut karşısında rahat bir galibiyet elde eden Kocaelispor’da kadronun değişmeyeceği tahmin ediliyor. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Alpay ve Yalçın, önlerinde İlyas Kubilay ve Yusuf Cihat, sağda Samed Ali, solda Cem, forvete yakın bölgede Tayfun, ilerideyse Okan 11’i ile sahaya çıkılması bekleniyor. İki takım tarihte beşinci kez karşılaşacak. Son maç 1969’da oynanırken Kocaelispor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Kocaelispor rakibini 3 kez mağlup etti, 1 yenilgi aldı.
YAĞIŞ BEKLENİYOR
Kastamonu ekibi sahasında 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 7 gol attı, 6 gol yedi. Kocaelispor ise deplasmanda 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı, 15 gol attı, 10 gol yedi. Kocaelispor’da Beykan dışında eksik bulunmazken, Kastamonu Gazi Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. İzmir’de Fatih Tokail’in yöneteceği mücadele Fuchsports.TR’den canlı olarak yayınlanacak. Maç saatinde yağış bekleniyor, sıcaklık ise tahmini 15 derecek olacak.
MAÇIN KÜNYESİ
KASTAMONUSPOR
KOCAELİSPOR
STAT: Kastamonu Gazi
HAKEMLER: Fatih Tokail, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan
SAAT: 14.00
YAYIN: Fuchsports.TR
HAVA: 15 derece yağışlı
KASTAMONUSPOR
ERAY BİRNİÇAN
ŞABAN ÖZEL
ABDULAZİZ SOLMAZ
METİNCAN CİCİ
ERGİN KELEŞ
AYHAN GÜRBÜZ
ERMAN BULUCU
İSMAİL BİLGİN
RAMAZAN IŞIK
BERKAN BURAK TURAN
ÖMER FARUK YÜCEL
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
YALÇIN KILINÇ
ATİLA TURAN
ALPAY ÇELEBİ
YUSUF CİHAT ÇELİK
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
TAYFUN AYDOĞAN
CEM EKİNCİ
SAMED ALİ KAYA
OKAN EKEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.