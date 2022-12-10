Batı Karadeniz’de kritik viraj!

TEK EKSİK BEYKAN

17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası topladığı 38 puanla liderliği elinde bulunduran Kocaelispor, geçtiğimiz hafta Ankara Demirspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rakibine ilk yenilgisini tattıran, 20 puanla 13. sıradaki Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beykan’ın forma giyemeyeceği takımda sakatlığını atlatan Okan Eken’in takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Gazi Stadı’ndaki mücadelede Gökhan, Alpay, Mehmet Yılmaz, Tayfun, Okan Eken ve Mertan kart görürlerse ilk yarının son maçı olan Ankara Demir mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.

KADRO DEĞİŞMEYECEK

Yaptığı sıkı ön alan baskısı ile Etimesgut karşısında rahat bir galibiyet elde eden Kocaelispor’da kadronun değişmeyeceği tahmin ediliyor. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Alpay ve Yalçın, önlerinde İlyas Kubilay ve Yusuf Cihat, sağda Samed Ali, solda Cem, forvete yakın bölgede Tayfun, ilerideyse Okan 11’i ile sahaya çıkılması bekleniyor. İki takım tarihte beşinci kez karşılaşacak. Son maç 1969’da oynanırken Kocaelispor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Kocaelispor rakibini 3 kez mağlup etti, 1 yenilgi aldı.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kastamonu ekibi sahasında 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 7 gol attı, 6 gol yedi. Kocaelispor ise deplasmanda 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı, 15 gol attı, 10 gol yedi. Kocaelispor’da Beykan dışında eksik bulunmazken, Kastamonu Gazi Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. İzmir’de Fatih Tokail’in yöneteceği mücadele Fuchsports.TR’den canlı olarak yayınlanacak. Maç saatinde yağış bekleniyor, sıcaklık ise tahmini 15 derecek olacak.

MAÇIN KÜNYESİ

KASTAMONUSPOR

KOCAELİSPOR

STAT: Kastamonu Gazi

HAKEMLER: Fatih Tokail, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan

SAAT: 14.00

YAYIN: Fuchsports.TR

HAVA: 15 derece yağışlı

KASTAMONUSPOR

ERAY BİRNİÇAN

ŞABAN ÖZEL

ABDULAZİZ SOLMAZ

METİNCAN CİCİ

ERGİN KELEŞ

AYHAN GÜRBÜZ

ERMAN BULUCU

İSMAİL BİLGİN

RAMAZAN IŞIK

BERKAN BURAK TURAN

ÖMER FARUK YÜCEL

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

YALÇIN KILINÇ

ATİLA TURAN

ALPAY ÇELEBİ

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

TAYFUN AYDOĞAN

CEM EKİNCİ

SAMED ALİ KAYA

OKAN EKEN