Türk Metal Sendikası’nda kongre heyecanı

Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu bugün Emex Otel’de gerçekleştiriliyor. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın da katıldığı kongrede Şube Sekreteri Özgür Koca ve Federal Mogul'da işten çıkarıldıktan sonra delege adayı olarak seçimi kazanan Nagihan Özcan başkanlık için yarışıyor. Kongre sonucunda 5 yönetim kurulu, 3 disiplin ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Kongreye Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal Şube Başkanı Yakup Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kpalan Hürriyet, Petrol İş Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, Sağlık İşçileri Sendikası Şube Başkanı Meral Oğuz, adaylardan Nagihan Özcan, delegeler ve işçiler katıldı.

CESUR MÜCADELECİ VE UZLAŞICI

Kongrede ilk sözü alan ve kongreden sonra görevi bırakacak olan Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, "Sizlere bu tarihten 15 gün evvel faaliyet raporlarını dağıtmıştık. İnsanoğlu gördüğünden çok duyduğuna inanırmış. Bu süreç içerisinde insanlar en yakınından ayrı kaldığı zamanda biz çarkların dönmesini sağladık. Birçok tedbiri aldık sağlık güvenliği sağladık. Siyasi yaklaşımları reddetmek adına bölgemizde en güzel 1 Mayıs'ı cira ettik. 1 Mayıs'ta birlik bütünlük emeğiyle kıdem tazminatının değiştirilmesi ile ilgili bir program bulunmamakta. Bölgemizde türk metal sendikası tarihine geçecek 2 ocak mitingini gerçekleştirdik. Bunlara ilave bu dönem içinde örgütlenme faaliyetlerine devam ettik. Çeşitli kademelerinde görev alarak 2004 yılında şube başkanlığı görevine geldim. Çeşitli zorluklarla karşılaştım. 2004 yılından itibaren kurucu başkanlığı görevim bu genel kurul sonrası bitecek. Sendikayı ilgilendiren her konuda sorumluluklarımı yerine getirmeye çalıştım. Cesur mücadeleci ve uzlaşıcı bir anlayış benimsedim. Amatör ve profesyonel olarak olarak onurla taşıdığım sendika başkanlığı görevimi emanet ediyorum. Her türlü süreçte genel başkanımızın emrinde olacağım." İfadelerini kullandı.

"KOCAELİ ALIN TERİNİN KURUMADIĞI YER"

Yıldız’ın ardından sözü alan Genel Başkan Pevrul, "Bir süredir yurdun dört bir yanında kongre yaparak bugüne kadar geldik. Ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaelideyiz. Kocaeli alınterinin hiç kurumadığı metal emekçisinin mücadele ateşinin hiç sönmediği yerdir. Burada yazılan mücadele ile toplu sözleşme görüşmeleri masasına oturmuştuk. Ben ne zaman sizlerle birlikte olsam meydan coşkusunu sizlerle hissediyorum. Bugün bu salonda yükselen ses dalga dalga tüm metal emekçilerine ulaşıyor.

"YİNE BİZ YOKSULLAŞIYORUZ"

2 Ocak 2022 günü düzenlediğimiz o muhteşem mitingde bir konuşma yapmıştım. Nedeni olmayan bir sorunun mağduru olmak istemiyoruz. Biz ne istemiyorsak bize onu dayatıyorlar. Yaşanan tüm olumsuzluklar Ekonomik sorunlar etrafımızda dönüp duruyor. Ama yine biz yoksullaşıyoruz. Bizim ekmeğimiz küçülüyor. Az kaldı arkadaşlar. Direneceğiz direneceğiz direne direne kazanacağız. Bu bedeli nasıl ödediğimizi anlatayım. Dünya âlem biliyor ki biz tüm sözleşmelerde başarılı olan bir sendikayız. Çıtayı öyle bir yere koyduk ki dosta düşmana parmak ısırttık. Ardından 2018 sözleşmesi geldi. Yine tarih yazdık. Çıtayı aşağıya düşürmedik. Sonra pandemi koşullarını yaşamaya başladık. Ölümüne çalıştık. Giderek artan enflasyon işten çıkarmalar bizi vurmaya başladı. Bu süreçte hiçbir arkadaş işsiz kalmadı. Her işçinin sendikası yok. Arkasında dağ gibi duran bir kalesi yok.

"BU ÜLKEDE EKONOMİK KRİZ FALAN YOK"

Bu yılın başında yine olağanüstü bir başarıya imza attık. İlk 6 ayda yüzde 27 ikinci 6 ayda yüzde 43 aldık. Sosyal hakları ekleyince yüzde 137 ye çıktı. Bu ülkede Ekonomik kriz falan yok. Bu ülkede Ekonomik kriz olsaydı bankalar kar edemezdi. Ekonomik kriz olsaydı birileri için hayat bayram olmazdı. Bu ülkede işçinin krizi var bizim krizimiz var. Bu kriz bizim krizimiz. Tüikin açıklamasına göre Türkiye yüzde 7.6 oranında büyümüş. Bu rakamlar elbette bizi mutlu ediyor. Önemli olan bizim bu orandan aldığımız pay. Bu krizin bedelini biz ödemişiz. Vallahi bunlar işçi değil köle istiyor köle. Allah'tan korkun. Bu emekçilerin ekmeğine daha ne kadar çökeceksiniz. Yetmedi mi? Daha ne alacaksınız. Canımızı mı alacaksınız. Bu ülkede adaletsiz gelir dağılımı var. Bu düzen bizi korumuyor. Alınteri emek peşinde koşanların mülteciler kadar değeri yok. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bu ülkede herşeyin fiyatı dörde katlanmışken sizin rakamlarınıza hiç kimse inanmıyor. Biz hiç inanmıyoruz.

"O MASAYA OTURMAYACAĞIZ"

Aralık ayı başında Tüik enflasyonu açıkladı. Yüzde 84. Aslında ne demek istiyor enflasyon en az bu kadar. Devlet zarar ediyor da biz etmiyor muyuz? Siz bir oran açıklıyorsunuz? İşte 2023 sözleşmesi geliyor. Buradan açıklıyorum. Ben Tüik rakamları ile masaya oturmam. O rakamlar ile pazarlık yapmam. Yeter artık yeter. Sokakları caddeleri imzalıyoruz. Sözleşme imzalıyoruz. Enflasyon canavarı cebimizdekini alıyor. İşte 2023 geliyor. Yeter ki siz bizim arkamızda olun. Ancak başka bir yol bulacağız. Bu enflasyon rakamları ile TÜİK rakamları ile o masaya oturmayacağız. Ülkemizde insan haklarından söz edeceksek o zaman hakça bir paylaşımdan söz edeceğiz."