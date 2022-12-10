Ankaragücü sıkı dur Dev Adamlar geliyor!

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Misli.com Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Efeler Adamlar, deplasmanda Ankaragücü Mamak Belediye ile karşı karşıya geliyor. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanacak maç, 17.30’da başlayacak ve TBF youtube kanalından yayınlanacak.