10 Ara 2022 - 13:23- Gündem G: 10 Ara 2022 - 14:54

Nagihan Özcan ve Özgür Koca Türk Metal'de yarışıyor

Türk Metal Sendikası’nın Kocaeli Şubesi 6. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirildi. 2 adayın yarıştığı kongreye sendikanın Genel Başkanı Pevrul Kavlak da katıldı. Adayların konuşmasının ardından oy kullanma işlemi başladı

Cihat Polat
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Nagihan Özcan ve Özgür Koca Türk Metal'de yarışıyor mask
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Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu bugün Emex Otel’de gerçekleştiriliyor. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın da katıldığı kongrede Şube Sekreteri Özgür Koca ve Federal Mogul'da işten çıkarıldıktan sonra delege adayı olarak seçimi kazanan Nagihan Özcan başkanlık için yarışıyor. Kongre sonucunda 5 yönetim kurulu, 3 disiplin ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Kongreye Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal Şube Başkanı Yakup Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kpalan Hürriyet, Petrol İş Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, Sağlık İşçileri Sendikası Şube Başkanı Meral Oğuz, adaylardan Nagihan Özcan, delegeler ve işçiler katıldı.

SENDİKA İŞÇİSİNE SAHİP ÇIKMADI
Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkan adayı Nagihan Özcan, “Bugün karşınıza Türk Metal Sendikası İzmit Şube Başkanı adayı olarak çıkıyorum. Doğuma gün sayarken işimize sahip çıkmak için çalışıp alın teri döktüm. Bu fedakarlıkların hepsini silip attılar yılların emeğimi yok saydılar. Promosyon ve yan haklar alamıyoruz dediğimiz için kapı önüne koyuldum. Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’ın her sözünde söylediği “Ölümüne çalıştık şimdi biz kazanacağız” sözü var. Bizde “şimdi biz kazanalım” dedik. Biz kazandığımızda sendikamız kazanacak. Sendika işçisine sahip çıkmalıdır. Ekmeğini büyütmek isteyen işçiye sendika sahip çıkmadı. Bu süreçte patron vermiyor diyenlere karşı patronla görüşüp işçilerin bu haktan yararlanmasını sağladık.

ADALETSİZ ŞEKİLDE SEÇİME KATILDIM
Sevgili arkadaşlar 4 yılda bir yapılan şube kongrelerinde sendika başkanı ve yönetimi üyelerine hesap verir, geçmiş yılların muhasebesi yapılır. Hedeflenen şeyleri yapamadılarsa nedenleri sorulur. İşçiler var oldukça sendikalar var olacaktır. İşçiler özgürce delege adayı olabiliyor mu? Ben adaylık sürecimde bunun böyle olmadığını gördüm. Bu yarışa adaletsiz koşullarda katıldım. Delege liste ve iletişimleri şahsıma verilmedi. Sendika seçim yönetmeliği bile tarafıma gönderilmedi. Sendikanın demokrasiye sahip olması gerekir. Her işçi özgürce aday olabilmelidir. Hep birlikte sendikalı olmanın farkını hissettireceğiz. Sendikayı işçiler yönetsin diyorum.” sözleri ile konuşmasını tamamladı. Diğer aday söz almadığı için oy kullanma işlemine geçildi. Oy kullanma saat 17:00'da tamamlanacak.

NAGİHAN ÖZCAN’IN YÖNETİM LİSTESİ
Şube Başkanı: Nagihan Özcan,

Şube Sekreteri Esen Şen,

Şube Mali Sekreterliği Yunus Demirkol,

Şube Eğitim Sekreterliği Ceren Mutlu


ÖZGÜR KOCA YÖNETİM LİSTESİ
Şube Yönetim Kurulu Asil:

Şube Başkanı Özgür Koca,

Şube Sekreteri Bünyamin Koç,

Şube Mali Sekreteri Recep Coşkun,

Şube Teşkilatlanma Sekreteri Erhan Konuk,

Şube Eğitim Sekreterliği Serkan Altıntaş

Denetim Kurulu Asil:

Mustafa Çakım,

Aziz Cinemre,

Abdulsamet Tekelli

Disiplin Kurulu Asil:

Halim Gider,

Sedat Yılmaz,

Aydın Karadere,

Üst Kurul Delegesi Asil:

Özgür Koçak,

Bünyamin Koç,

Recep Coşkun,

Serhat Pamuk,

Serkan Altıntaş,

Ruken Aktepe,

Gökhan Çakır,

Sedat Yılmaz,

Özcan Demirsoy

# eğitim, sağlık, Aydın

10 Ara 2022 - 13:23 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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