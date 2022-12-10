Belediye Derince, Hamza Mutlu ve Murat Başak'a emanet

3. Lig 1. Grup’ta son derece zor bir süreçten geçen Belediye Derincespor’da Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile ekibi hafta arasında istifa etti istifa etmişti. Sarı lacivertli kulüp ile ilgili yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu. Akşam yaşanan gelişmelerin ardından takımı Hacettepe maçında U-15 takımında antrenörlük yapan, Kocaelispor’un eski futbolcuları Hamza Mutlu ve Murat Soner Başak hazırlayacak. Şehrin iki değeri ile ilgili yakın zamanda daha somut gelişmelerin olabileceği öğrenildi.