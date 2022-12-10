Altıntaş ; "Eleman sıkıntısı had safhada"

Altıntaş ; " Son yıllarda yaşanan vasıflı eleman sıkıntısına, bu yıl ara eleman sıkıntısıda eklendi. Şuan kobiler zor bir süreçten geçiyor. İşsizlik oranlarının % 10 gibi rakamlarda açıklandığı şu günlerde firmaların sürekli eleman alım ilanları vermelerine rağmen ara eleman bulamamaları durumun tezatlığınıda gösteriyor. Bazı firmalar personel sıkıntısı yüzünden vardiyaları düşürüyor,siparişlere yetişemiyor" açıklamasında bulundu.

TÜMSİAD BAŞKANININ AÇIKLAMALARINA DESTEK

Tümsiad genel başkanı Yaşar Doğan'ın "yeni tesisler açılacak,ancak kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz" sözlerine değinen Alpaslan Altıntaş şöyle devam etti ; " Sanayinin başkentlerinden olan Kocaeli ilinde şirketler belediyelerden, işkur'a her yere personel talebini yineliyor. Kurulan eski,yeni tüm tesislerin en büyük sıkıntısı ara eleman.

"YABANCI KALİFİYE ELEMANLARA ÇALIŞMA İZNİ VERİLMELİ

"Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci mevcut. Bu insanların bir kısmı vasıflı çalışan. Sanayici bu insanlara çalışma izni verilmesini istiyor. Bu konuda yetkili merciler daha aktif çalışma yapmalı" diyerek sözlerini sonlandırdı.