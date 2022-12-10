Altıntaş ; "Eleman sıkıntısı had safhada"

Altıntaş ; " Son yıllarda yaşanan vasıflı eleman sıkıntısına, bu yıl ara eleman sıkıntısıda eklendi. Şuan kobiler zor bir süreçten geçiyor. İşsizlik oranlarının % 10 gibi rakamlarda açıklandığı şu günlerde firmaların sürekli eleman alım ilanları vermelerine rağmen ara eleman bulamamaları durumun tezatlığınıda gösteriyor. Bazı firmalar personel sıkıntısı yüzünden vardiyaları düşürüyor,siparişlere yetişemiyor" açıklamasında bulundu.
TÜMSİAD BAŞKANININ AÇIKLAMALARINA DESTEK
Tümsiad genel başkanı Yaşar Doğan'ın "yeni tesisler açılacak,ancak kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz" sözlerine değinen Alpaslan Altıntaş şöyle devam etti ; " Sanayinin başkentlerinden olan Kocaeli ilinde şirketler belediyelerden, işkur'a her yere personel talebini yineliyor. Kurulan eski,yeni tüm tesislerin en büyük sıkıntısı ara eleman.
"YABANCI KALİFİYE ELEMANLARA ÇALIŞMA İZNİ VERİLMELİ
"Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci mevcut. Bu insanların bir kısmı vasıflı çalışan. Sanayici bu insanlara çalışma izni verilmesini istiyor. Bu konuda yetkili merciler daha aktif çalışma yapmalı" diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - az para verirseniz adam bulamazsınız asgeri ucret para az iş cok saltanat suruyorsunuz zengini doyurmak zordur fakır birturlu doyuyor allaha sukur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.