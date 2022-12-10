Genç Avukatlar Meclisi'nde Başkan belli oldu

Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nda Başkanlık Divanı, Divan Başkanı Av. Gökhan Göncü, Divan Katipleri Av. Resul Emir Şeker ve Av. Selin Kaya Şener' den teşekkül etti. Genel Kurulu da konuşma yapan Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet Gül, aday olan genç meslektaşlara başarı dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından başkanlık ve meclis organlarının seçimi yapıldı. Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliklerine, Av. Adem Çegen, Av. Asena Babadağı, Av. Yusuf Ziya Solak, Av. Muhammet Ünal, Av. Zeynel Eren Gülmez, Av. Cemal Emre Kaya, Av. Cansu Kaplan, Av. Büşra Oğur, Av. Ceren Şerbetçioğlu, Av. Mustafa Öztürk seçildiler.

Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu Üyelikleri neyse, Av. Elif Özen, Av. Öner Uğurlu ve Av. Berke Kılıç seçildiler. Göstermiş oldukları ilgi ve sorumluluk nedeniyle, Genel Kurul’a iştirak ederek Baromuzun geleceğine sahip çıkan Genç Avukatlarımız, Genel Kurul’da başkanlık, yürütme ve denetleme kurullarına aday olan tüm meslektaşlarımıza, teşekkür eder, yeni seçilen Genç Avukatlar Meclisine başarılar dileriz.