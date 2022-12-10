İHA muhabirine çirkin saldırı

Yangın, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Aziz Yıldız Sokak'ta bulunan Vip Masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj salonu olarak kullanılan 5 katlı binanın 3 ve 4’üncü katında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında binanın içinde mahsur kalan köpeği ise itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.
Yangını haberleştirmek için bölgeye giden ve kurtarılan köpeği kayıt altına alan İhlas Haber Ajansı muhabiri Cihan Atik, köpeğin sahibi tarafından saldırıya uğradı. Yangını ve kurtarılan köpeğini bir yana bırakan şahıs, ‘Niye çekiyorsun, o videoyu sileceksin’ diyerek muhabirin üzerine yürüdü. Çevredekilerin araya girmesine rağmen sakinleşmeyen şahıs, küfrederek muhabire saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, muhabirin üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmediği görüntüde, bir kadının ‘Bu çocuk da her zamanki artistliğini yapıyor’ söylemleri de dikkatlerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.