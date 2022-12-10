Tırın dorsesinden 95 kaçak göçmen çıktı

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık tarihinde polis ekiplerince Kartepe ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Uzunçiftlik mevkiinde yapılan denetimlerde şüpheli bulunan bir tır durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede tırın dorsesinde yabancı uyruklu 95 şahıs fark edildi. Şahısların yapılan kontrolünde ülkeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Konuyla ilgili araç sürücüsü Y.U. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık tarihinde polis ekiplerince Kartepe ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Uzunçiftlik mevkiinde yapılan denetimlerde şüpheli bulunan bir tır durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede tırın dorsesinde yabancı uyruklu 95 şahıs fark edildi. Şahısların yapılan kontrolünde ülkeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.