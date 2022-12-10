CHP Kocaeli ile savunma sandıkta

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü, 2023 seçimleri için seçim güvenliği savunmasının başında yer alacak partili avukatların bulunduğu komisyon ile ilk toplantılarını gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’nın da katıldığı ilk komisyon toplantısı İl Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Berna Çetin’in koordinasyonunda partinin il başkanlığı binasında gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte seçim güvenliğinin savunma ordusuna katılmak isteyen gönüllü avukatlarla da bir araya gelecek olan komisyon, çalışma planlarını masaya yatırdı.