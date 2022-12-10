Ali Sürmeli annesinin intiharı hakkında konuştu

Oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi Eylül ayında Kocaeli’nin Derince ilçesindeki evinde kendisini ağaca asarak intihar etmişti. Ali Sürmeli Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programında annesinin intiharı hakkında konuştu.

“ANNEM KENDİ OYUNCULUĞUNDAN BIKINCA İNTİHAR ETTİ”

Süremli annesinin intiharı hakkında “Annem müthiş bir oyuncuydu. Ben de anneme benziyormuşum. Annem sahneye hiç çıkmadı, hayatta oynardı. Bir gün dayanamayarak anneme bir bana Oscar verirlerse sana getireceğim demiştim. Ölene kadar da bu annemin aklına geldi. Annem oyunculuğundan kendi bıkıp usandı ve intihar etti. Benim sonum öyle olmasın diye o yaptı herhalde” dedi.