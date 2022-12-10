Ali Sürmeli annesinin intiharı hakkında konuştu

Oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi Eylül ayında Kocaeli’nin Derince ilçesindeki evinde kendisini ağaca asarak intihar etmişti. Ali Sürmeli Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programında annesinin intiharı hakkında konuştu.
“ANNEM KENDİ OYUNCULUĞUNDAN BIKINCA İNTİHAR ETTİ”
Süremli annesinin intiharı hakkında “Annem müthiş bir oyuncuydu. Ben de anneme benziyormuşum. Annem sahneye hiç çıkmadı, hayatta oynardı. Bir gün dayanamayarak anneme bir bana Oscar verirlerse sana getireceğim demiştim. Ölene kadar da bu annemin aklına geldi. Annem oyunculuğundan kendi bıkıp usandı ve intihar etti. Benim sonum öyle olmasın diye o yaptı herhalde” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.