Kültür Okulları iyilik yayıyor!

Özel Bilgili Kültür Okulları’nın geleneksel ‘Kış Şenliği’ etkinliği, 7. Kez Kocaeli Anneleri Derneği ile birlikte düzenleniyor. Bugün öğretmenlerin ve velilerin gözetiminde gerçekleştirilen kermeste 50 adet stant ve binlerce ürün mevcut. Bu sene de renkli görüntülere sahne olan şenlikte öğrenciler kermeste el emeği ile yaptıkları ya da dışarıdan alıp getirdikleri, yiyecek, içecek, kıyafet, eşya, kırtasiye ve benzeri ürünleri satışa sundu. Geçtiğimiz yıl yapılan kermesin geliri SMA hastası Barkın’a sunulmuştu. Bu yıl ise edinilen gelirin tamamı ile Derince Turgut Reis Anaokulu’nda bulunan boş 6 sınıfa Özel Eğitim Anaokulu yardımı yapılacak. Saat 16.00’a kadar süren etkinliğe tüm Kocaeli halkı davet edildi.

“GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK”

Genel Müdür İsmail Aydemir, “Bu şenliğin gerçek sahibi çocuklarımız ve velilerimiz çok büyük bir emek var. Yaklaşık 10 gündür duyuru yapıyoruz. Çok büyük bir heyecan var. Çocuklarımızın içerideki heyecanları bizleri çok etkiledi. İnşallah bu etkinleri hep devam ettireceğiz. Bu Kocaeli’ye kazandıralım dedik biz aslında güç birliği yaptık. İnşallah bu dönem Derince’de bir okulun tadilatını başlatacağız. Zaten bundan önce de Barkın evladımızı takip ettik. Ve şimdi tedavi oluyor. Bu sonuçları aldıkça emeğin karşılığını görüyoruz. Okulu faaliyete geçirirsek çocuklarımızı da oraya götüreceğiz ve bu bizim için en büyük mutluluk zaten. Derneğimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“FARKLI OKULLARA ÖRNEK OLDU”

Kocaeli Anneleri Dernek Başkanı Hande Kaya, “Çok heyecanlıyız. İlk önce bir sınıf olarak başladık sonra olay okula döndü. Yaklaşık 68 öğrenciyi barındıracak özel eğitim anaokulu açacağız. Herkesin emeği çok büyük. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde çocuklarımıza çok destek oldu. Farklı okullarda okuyan çocuklarda burada onlara da örnek olduk. Çok teşekkür ederiz” dedi.